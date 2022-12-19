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e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

19.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin 1 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurmuştu. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) destek başvurularının 31 Aralık 2022'de sona ereceğini hatırlatarak, çiftçileri mağdur olmamaları için ÇKS kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

e-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Çiftçi Kayıt Sistemi uygulamasının 1 Ekim'de başladığını duyurmuştu. Öte yandan 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarıyla ilgili önemli uyarı geldi.Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarının 31 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.

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E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Çetindağ yaptığı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğine işaret eden Çetindağ, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek haliyle pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Bu çerçevede çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte" ifadelerini kullandı. (İHA)

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e-devlet Çiftçi destek

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