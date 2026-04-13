E-Devlet Üzerinden Finansal Durum Kontrolü Nasıl Yapılır?

Hepimiz e-Devlet’e sadece ikametgah ya da dava dosyası bakmak için giriyoruz ama içerisi adeta bir hazine dairesi! "Ay sonunu nasıl getireceğim?" diye düşünürken, belki de bir köşede unutulmuş iade paranız veya hiç bilmediğiniz bir banka hesabınız var. Hazırsanız, telefonları hazırlayın; finansal check-up başlıyor!

Kredi notunuzu ve borç limitlerinizi keşfedin.

"Acaba kredi çıkar mı?" diye kara kara düşünmenize gerek yok. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi raporu sayesinde kredi notunuzu ve aktif borçlarınızı şak diye görebiliyorsunuz. Üstelik bu rapor, hangi bankaya ne kadar borcunuz olduğunu ve limitlerinizin ne kadarını kullandığınızı size tek bir dökümde sunuyor.

Adınıza açılmış gizli hat veya borç var mı?

Bazen ruhumuz bile duymaz ama üzerimize bir telefon hattı açılmış olabilir ya da eski bir abonelikten kalan 10 liralık borç yıllar sonra karşımıza dev gibi çıkabilir. "Mobil Hat Sorgulama" ve "Abonelik Sorgulama" ekranlarını kullanarak, adınıza kayıtlı tüm faturalı/faturasız hatları ve varsa ödenmemiş borçları saniyeler içinde listeleyebilirsiniz.

“Kenarda param mı vardı?” diyenler için şahıs ödemeleri.

SGK’dan alacağınız bir rapor parası, emzirme ödeneği veya ilaç farkı ödemesi sistemde asılı kalmış olabilir. "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" kısmına girdiğinizde, devletin size ödemesi gereken ama henüz hesabınıza aktarılmamış paraları görüp şok geçirebilirsiniz.

Unutulan banka hesaplarını ve mevduatları yakalayın.

Yıllar önce açıp içine 50 TL atıp unuttuğunuz o banka hesabı ne alemde? TMSF ve e-Devlet iş birliğiyle sunulan hizmet sayesinde, 10 yıldır işlem görmemiş ve zamanaşımına uğramak üzere olan mevduatlarınızı sorgulayabilirsiniz. Belki de küçük bir birikiminiz orada katlanmayı bekliyor.

Vergi borcu kabusuna son verin.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) entegrasyonu sayesinde, üzerinize kayıtlı bir araç varsa MTV borcundan tutun da yapılandırılmış vergi borçlarınıza kadar her şeyi görebilirsiniz. "Vergi Borcu Sorgulama" ekranı, sürpriz faizlerle karşılaşmamak için her ay mutlaka ziyaret etmeniz gereken o duraklardan biri.

Adli dosyalar ve icra takiplerini takip edin.

Finansal huzurunuzun kaçmaması için üzerinizde bir icra takibi olup olmadığını bilmeniz şart. "Adalet Bakanlığı İcra Dosyası Sorgulama" sekmesiyle, hakkınızda açılmış bir icra davası var mı yok mu kontrol edebilirsiniz. Bazen bir kargo iadesi ya da ödenmemiş bir trafik cezası bile icralık olmanıza neden olabilir, aman dikkat!

Bireysel emeklilik (BES) birikimlerinizi kontrol edin.

Çalıştığınız şirketler sizin adınıza BES hesabı açmış olabilir ve siz bunun farkında bile olmayabilirsiniz. "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Sorgulama" ekranı, Takasbank aracılığıyla hangi şirkette ne kadar birikmiş paranız olduğunu gösterir. Devlet katkısı dahil toplam bakiyenizi görünce yüzünüzde küçük bir tebessüm oluşabilir.

Sigorta primleriniz yatıyor mu, gelecek garanti mi?

Finansal durum sadece nakit para değil, aynı zamanda geleceğe yapılan yatırımdır. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü üzerinden primlerinizin eksiksiz yatıp yatmadığını kontrol ederek emeklilik planlarınızı güncelleyebilirsiniz.

ING Para Mevzuları
