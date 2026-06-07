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Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası

Kredi kartının asgari ödeme tutarı aylık harcamalara göre değişir. Peki borcun asgarisini ödemek neden doğru değildir?

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası
Özge Çil

Kredi kartı ekstresinin en düşük ödeme miktarı olan asgari tutarını ödemek, o ay için borçları kontrol altına almışsınız gibi hissettirebilir. Fakat kredi kartı borcunu kontrol altında tutmak için en sağlıklısı dönem borcunun tamamını ödemektir. İşin arkasındaki matematiği hesaplamak ise neden kart borcunuzun asgarisini değil de tamamını ödemeniz gerektiğini anlamanıza yardımcı olabilir.
İşte kredi kartı borcunun tamamını ödeyerek edineceğiniz avantajlardan bazıları:

1. Akdi faiz yükünden kurtulursunuz.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 1

Akdi faiz, kredi kartı borcu üzerinden hesaplanan bir tür faizdir. Kredi kartınızın sadece asgari tutarını ödediğiniz zaman aslında ana borcu kapamış sayılmazsınız. Sadece bu borcu kapama süresini öteler ve aydan aya artan borçlar için giderek daha fazla faiz ödemeye başlarsınız. Borcun tamamını kapattığınız zaman, ortada diğer aylarda birikecek bir miktar bulunmadığından ödediğiniz faiz borcunu da kontrol altında tutmuş olursunuz. Dolayısıyla faizin faizini ödemek zorunda kalmazsınız.

2. Ekstra vergi kesintileriyle karşılaşmazsınız.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 2

Kredi kartı ekstresinde karşınıza çıkan borç, sadece sizin harcamalarınızdan kaynaklanmaz. Arka planda devlete ödenen %15 oranındaki KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) ile %15 oranındaki BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) gibi kesintiler bulunur. Faiz üzerinden hesaplanan bu kesintiler, borcun tamamını ödediğiniz zaman matematiksel olarak sıfırlanır. Dolayısıyla asgari tutarı ödediğinizdeki gibi bir kaynak sızıntısına neden olmaz.

3. Sürekli maliyet artışı yaşamazsınız.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 3

Tıpkı mevduat getirilerinde olduğu gibi giderler söz konusu olduğunda da bileşik faiz kavramından bahsedilebilir. Nasıl ki uzun süreli yatırımlarda bir yerden sonra karın karını alıyorsanız, uzun süreli borçlarda da benzer şekilde bir yerden sonra faizin faizini öder hale gelebilirsiniz. Asgari tutarı ödediğiniz zaman kartın ana borcu aritmetik olarak artacağından karşınıza çıkan borç sizin harcamalarınız değil de biriken faizlerden kaynaklanabilir. Bu riski sıfırlamanın en kolay yolu kartın tüm borcunu kapatmaktır. Çünkü tam ödeme yaparsanız faizin kar topu gibi büyümesine engel olursunuz.

4. Yasal kısıtlamalardan kurtulursunuz.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 4

BDDK kapsamında bankanın size verdiği nakit avansın ve hızlı kredi limitlerinin artması için asgari tutarın üzerinde ödeme yapmanız gerekir. Hatta sürekli asgari tutarda ödeme yapmak, çeşitli nakit çekim kısıtlamaları veya kart blokaj sorunları ile karşılaşmanıza neden olabilir. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için borcun tamamını ödemek yeterlidir. Bu sayede sistemdeki yasal sınırlamalardan korunmuş olursunuz.

5. Kredi notunuzu iyileştirirsiniz.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 5

Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını ödediğiniz zaman bankaların size olan güvenini bir miktar sarsarsınız. Kredi kartınızdaki limitin sürekli dolması bankalar açısından dikkat çekici bir durumdur ve doğrudan kredi notuna yansır. Limitlerin dolu olması ise ileride başvurmak isteyeceğiniz kredi limitlerinden çalan bir durumdur. Haliyle bu puanı iyileştirmek için kredi kartı borcunun tamamını ödemekten daha iyi bir seçenek olmayabilir.

6. Güvenilir müşteri grubuna dahil olursunuz.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 6

Kredi kartı borcunuzu düşürdüğünüz ve kredi notunu iyileştirdiğiniz zaman otomatik olarak “risksiz müşteri” sınıfına girersiniz. Yani kart borcunun tamamını ödeyerek, ödeme aralıklarına ve limitlerine sadık bir kullanıcı olduğunuzu kanıtlarsınız. Bu durum ihtiyaç kredisi limitlerinizi anında artırır ve bankanın size özel sunduğu avantajlı oranlardan faydalanmanızı sağlar.

7. Kredi kartı limitinizin daha çoğunu kullanabilirsiniz.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 7

Uzun süre asgari tutarda ödeme yaparsanız, bir yerden sonra kart limitinin çoğunu kendinize değil de borçlara ayırdığınızı görürsünüz. Çünkü bu durumda kart borcuna eklenen faiz ve vergi kesintileri sürekli olarak artar. Dolayısıyla kart limitini gerçek ihtiyaçlarınız için ayırmak yerine borçlara aktarmış olursunuz. Borcun tamamını ödediğinizde ise bakiyeyi daha verimli şekilde yöneterek yüksek meblağlı ve uzun vadeli taksitlere daha kolay girebilirsiniz.

8. Borçlara ayırdığınız geliri azaltırsınız.

Kredi Kartı Asgari Tutarını Değil Tamamını Ödemenin 8 Matematiksel Faydası 8

Kredi kartı borcunun tamamını düzenli olarak ödediğiniz zaman faiz ve vergi kesintilerini ciddi oranda düşürürsünüz. Bu size hem eldeki limiti daha özgür kullanma şansı sunar hem de sonraki aylarda elinize geçen nakit parayı değerlendirmenize yardımcı olur. Bu sayede uzun vadeli taksitlere girebilir, aylık belirli bir miktar ödemeyle ileride size kazanç sağlayacak yatırımlar yapabilir, bütçe planlamasını kontrol edebilir ve en önemlisi de net alım kapasitenizi koruyabilirsiniz.

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