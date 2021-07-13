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E-ticaret sitelerine rakip fiyat takip hizmeti sunan Prisync, Litvanyalı rakibi Marguard’ı satın aldı

13.07.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

E-ticaret sitelerine rakip fiyat takip hizmeti sunan Prisync, Litvanyalı rakibi Marguard’ı satın aldı.13.07.2020, İstanbul -2013 yılında İstanbul’da KOSGEB desteğiyle kurulan ve 50’den fazla ülkeden e-ticaret firmalarına fiyat takip ve analiz hizmeti veren Prisync, Baltık Bölgesi’nin en büyük fiyat takip otomasyonu şirketlerinden olan Litvanyalı rakibi Marguard’ı satın alarak büyümesine hız kazandırdı.

E-ticaret sitelerine rakip fiyat takip hizmeti sunan Prisync, Litvanyalı rakibi Marguard’ı satın aldı

2019 yılında Avustralyalı rakibi Spotlite’ı, geçtiğimiz sene ise İngiliz rakibi Competitor Price Watch’u satın alan firma, e-ticaret fiyat otomasyonu alanındaki global pazar lideri olma hedefini pekiştirdi.

GÜVEN DUYULAN BİR MARKA HALİNE GELDİ

Firma ölçeği ya da sektör gözetmeksizin, global pazarda 600’den fazla e-ticaret firmasına fiyat otomasyonu hizmeti veren yerli girişim, müşteri portfolyosunda dünya devlerini bulunduruyor. Prisync, Marguard satın almasıyla birlikte Samsung, Jabra, Stokke, Telia, Electrolux gibi global pazarın etkili firmalarının yanı sıra Topocentras, Azeta gibi Litvanya tüketici elektroniği pazarının büyük firmalarını damüşterileri arasına ekledi. Satın alınan rakiplerin müşteri havuzunun yaklaşık %80’inin Prisync’le çalışmaya devam etmeye karar vermesinin önemine dikkat çeken CEO Burç Tanır, “Markamızın dünya çapında büyük firmalara güven veriyor olması e-ticaret otomasyonu denince akla gelen ilk yazılım hizmeti olma hedefimizi gerçekleştirmek konusunda tüm ekibe cesaret ve motivasyon veriyor.” ifadelerini kullandı.

Marguard CEO'su Mindaugas Balčiūnas ise satın almayla alakalı yaptığı açıklamada birlikteliğin potansiyeline dikkat çekerek "Dört kızım var, Marguard'ı beşinci çocuğum olarak görüyorum. Marguard'ı ortaklarımla birlikte ilk günden bu yana geliştirerek dünya çapında onlarca müşteriye sahip, yenilikçi çözümler ve kaliteli müşteri hizmeti sunan bir şirket haline getirdik.

Prisync'in Marguard'ı bünyesine katması, müşterilerine sağladıkları fiyat takibi ve optimizasyon hizmetine katkısağlayarak onların, rakiplerine karşı avantaj elde etmelerine katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMEYE VE YAZILIMIMIZI GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

E-ticaret dünyasının doğası gereği sürekli değişen ihtiyaçları karşılamak adına, Prisync yazılımının rekabetçi ve gelişime açık tavrının sürmesi gerektiğini ifade eden Tanır, satın almalarla birlikte rakip firmaların teknolojilerinin de Prisync teknolojisine adapte edilerek ürün gelişimlerine büyük katkı sağladığının altını çizdi. Prisync’in büyümeye devam etmesi ve global pazar lideri olması amacıyla karşılarına çıkacak yeni fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tanır, “Büyüyen e-ticaret pazarına paralel olarak gelişen e-ticaret otomasyonu sektöründe müşteri merkezli anlayışımızla büyümemize hizmet edecek yeni satın alma şansları buldukça değerlendireceğiz.” diyerek satın almalara devam edebileceklerinin sinyalini verdi.

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