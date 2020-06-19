E-ticarette ‘Güven Damgası’ dönemi başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından, tüketicilerin elektronik ortamda güvenle alışveriş yapmalarına imkan sağlayan "güven damgası" sistemine yeni e-ticaret şirketlerinin dahil olması dolayısıyla tanıtım toplantısı düzenlendi. Bakan Pekcan, video konferans sistemiyle katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde e-ticaretin öneminin tüm dünyada görüldüğünü söyledi. e-Ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırması, kesintisiz hizmet sunumu, pazara giriş ve iş yapma maliyetlerinin azaltıcı etkisiyle ülke ekonomileri için stratejik bir faaliyet alanı olduğunu ifade eden Pekcan, bazı faaliyet kollarındaki KOBİ'ler, esnaf ve üretici birliklerinin desteklenmesinde de e-ticaretin önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu: "e-Ticaretin bu kadar genişlemesi, faydalarının yanında potansiyel bir risk de barındırmaktadır. Tıpkı konvansiyonel ticaretteki gibi e-ticarette de taraflar arasındaki sözleşme şartları iyi çok işlenmeli, malın ayıpsız teslimi, teslim şekilleri ve ödeme koşullarına kadar tüm hususlar her iki tarafı da memnun eden biçimde önceden tanımlanmalıdır ki sonunda bir anlaşmazlık doğmasın."

Pekcan, güven damgası sisteminin de bu çerçevede çok önemli olduğuna işaret ederek, tüketicilerin haklarının korunması, yanlış bilgilendirilmemesi için gerekli altyapının sağlanması gerektiğini bildirdi. İnternet ortamına aktarılan kişisel verilerinin korunmasının da önemli bir güvenlik konusu olduğuna dikkati çeken Pekcan, "e-Ticaret, tarafların sözleşme özgürlüğüne ve piyasa etkinliğine halel getirilmeden düzenlenmeli, denetlenmeli ve güvenli olması temin edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu. Pekcan, Türkiye'nin e-ticaret alanında iddialı ve gelişime açık bir konumda olduğunu belirterek, ülkenin genç, dinamik ve iletişim teknolojilerine yatkın bir nüfusu ve jeo-stratejik konumundan dolayı avantajları olduğunu anlattı. 'TÜRKİYE KÜRESEL E-TİCARET PAZARINDA ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELİYOR' Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici bir aktör olma özelliğinin her geçen gün arttığına ve e-ticaretin güçlü, güvenli bir altyapıyla sürdürülmesinin önemine işaret eden Pekcan, "Bu çerçevede, güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi konularındaki beklentilerin karşılanması, endişelerin giderilmesi ve e-ticaret sitelerinin güvenirliğinin tesis edilmesi amacıyla e-ticarette güven damgası sistemini oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda TOBB'u da "güven damgası sağlayıcı" olarak yetkilendirdiklerini anımsatan Pekcan, sisteme dahil olmak isteyen e-ticaret sitelerinin "www.guvendamgasi.org.tr" adresi üzerinden gönüllülük esasına göre başvuruda bulunabildiklerini söyledi. Pekcan, başvuruların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirileceğini ifade ederek, kriterlere uyduğu belirlenen e-ticaret sitelerine güven damgası tahsis edildiğini dile getirdi. Güven damgası sahibi e-ticaret sitelerinin tüketicinin korunması, kişisel veriler, ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuata uygun davranacağını ve güvenilir bir otorite tarafından denetleneceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "Bu siteler, bilgilerin yalnızca internet sitesi ve ilgili kullanıcı tarafından görülmesini sağlayan sertifikalar kullanacak, belli aralıklarla yapılan testlerle güvenlik açıkları tespit edilebilecek. Alıcıların siparişi hakkında bilgi alabilmesi, talep ve şikayetlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi sağlanacak. Malın stok bilgisi, içeriği, ölçüleri gibi özelliklerine ilişkin pek çok ayrıntıya sitede yer verilecek. Ayrıca, alıcıya siparişinin durumu hakkında bilgi ve kargo takip imkanları sunacak."