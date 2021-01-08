Ebe maaşı zam tablosu 2021... Ebe zammı ne kadar oldu? 2021 en yüksek ve en düşük ebe maaşları kaç para oldu?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle ebe maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Ebe maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok ebe, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 ebe maaşları belli oldu. Ebe 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 Ebe zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Ebe maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre hemşire, ebe, ebe ve polis gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor.

İşte son dakika ebe maaşları gelişmeleri... 2020'DE EBE MAAŞLARI NE KADARDI? 8/1 derecesinde mesleğe yeni başlayan ebe maaşı 2020 4 bin 550 TL civarındadır. 6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli personeller 4 bin 650 TL civarında aylık alır. 4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli ebelere 4 bin 800 TL civarında maaş ödemesi yapılır. 2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli kamu personeline ise 5 bin TL ücret ödenir. 1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli personel 5 bin 100 TL civarında maaş alır. 1/4 derecesinde 25 yıl ve üstünde deneyime sahip olan ebelere ise 5 bin 200 TL civarında maaş ödemesi yapılır. NOT: Sendika aidatı ücret, döner sermaye ücret, nöbet ücret, fazla mesai gelir, eğitim

durumu, aile ve çocuk yardımı gibi değişkenlere göre personellerin maaşları değşebilir. 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı. 2021'DE EBEYE YÜZDE 7.36 ZAM! Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı ebe maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.