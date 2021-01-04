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Enflasyon rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 09:52 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.

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Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 32,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,18, enerjide yüzde 3,24 ve sermaye malında yüzde 29,70 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,02, imalatta yüzde 2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,21 azalış ve su temininde yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,47, enerjide yüzde 2,86 ve sermaye malında yüzde 1,87 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış yüzde 17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,29, metal cevherleri yüzde 48,97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 2,34 ile metal cevherleri, yüzde 1,73 diğer mamul eşyalar, yüzde 1,21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,71, tütün ürünleri yüzde 7,74, ana metaller yüzde 6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: AA-İHA

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
inanan yok ki.en az %60
yalana bak!
Bırakın enflasyonu soğanı biberi. Bu gün belki aç kalacağız ama önemli olan devletin bekası. Kazan kaldırmakla dış güçler ellerini ovuşturuyor. Büyük resmi görelim. Biz birlik olalım inşallah enflasyonun eksi çıkacağı zamanlarda gelir
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