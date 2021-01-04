Enflasyon rakamları açıklandı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,02, imalatta yüzde 2,67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,21 azalış ve su temininde yüzde 1,18 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19,02, imalatta yüzde 27,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,25 ve su temininde yüzde 14,83 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,47, enerjide yüzde 2,86 ve sermaye malında yüzde 1,87 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık azalış yüzde 17,77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56,29, metal cevherleri yüzde 48,97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 2,34 ile metal cevherleri, yüzde 1,73 diğer mamul eşyalar, yüzde 1,21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10,71, tütün ürünleri yüzde 7,74, ana metaller yüzde 6,48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: AA-İHA



