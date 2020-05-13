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EBRD Başekonomisti Roger Kelly: Türkiye’de gelecek yıl yüzde 6 büyüme bekliyoruz

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2020 11:57 | Son Güncelleme

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, petrol fiyatlarındaki düşüşün cari hesap ve enflasyon cephesinde olumlu etkilerinin görüleceğini belirterek, Türk ekonomisinin 2021 yılında yüzde 6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini söyledi.

EBRD Başekonomisti Roger Kelly: Türkiye’de gelecek yıl yüzde 6 büyüme bekliyoruz

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kelly, “Mevcut durumun daha önce bir benzerinin görülmemiş olması nedeniyle, ekonomik büyüme tahminlerimiz çok sayıda bilinmeze bağlı. EBRD olarak biz küresel ekonomik büyüme tahmininde bulunmuyoruz. Fakat benim beklentim Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) beklentileri büyük ölçüde uyumlu. Bu yıl küresel ekonominin yüzde 3 daralmasının, gelecek sene ise yüzde 5,8 seviyesinde büyüme göstermesini bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başekonomist Kelly, EBRD’nin faaliyet gösterdiği bölgelerin bu yıl ortalama yüzde 3,5 daralmasının, 2021 yılında ise yüzde 4,8 ekonomik büyüme göstermesinin beklendiğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde ise bu yıl yüzde 3,5 seviyesinde bir daralmanın görülebileceğini belirten Kelly, “Bu yıl yaşanacak daralmanın ve gelecek yıl yaşanacak olan toparlanmanın boyutu, Türkiye’de ve ticaret ortaklarında talebin ne kadar hızlı bir şekilde artacağına bağlı olacak. Şu anki tahminimiz Türk ekonomisinin gelecek yıl oldukça güçlü bir şekilde yaklaşık yüzde 6 seviyesinde büyümesi yönünde.” şeklinde konuştu.

'PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ TÜRKİYE İÇİN DESTEKLEYİCİ'

Türkiye'nin düşük petrol fiyatlarından olumlu yönde etkilenecek ülkeler arasında olduğunun altını çizen Kelly, “Bizim endişelerimizden birisi genelde Türkiye’nin cari açığıdır. Bu cari açığa etki eden kilit unsur ise enerji ithalatı. Petrol fiyatlarının düşmesi olumlu, enerji maliyetleri azalıyor.” dedi.

Roger Kelly, genelde petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık bir düşüşün, Türkiye ekonomisinde cari açıktan 3,5-4 milyar dolar düşürdüğünü belirterek, "Bu tabii cari hesap üzerindeki etkisi. Bir de enflasyon üzerindeki etkisi var. Petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık bir düşüş enflasyon yüzde 1 puanın biraz altında düşürüyor. Bunun da Türkiye için destekleyici olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'TEDARİK ZİNCİRLERİ YER DEĞİŞTİREBİLİR'

Koronavirüs salgının bir diğer etkisinin ise uluslararası tedarik zincirleri üzerinde görüldüğünün altını çizen Kelly, “Küresel tedarik zincirleri artık ülkelerine geri gelmeye başlıyor. Salgın nedeniyle küresel tedarik zincirlerinde gördüğümüz aksamalar, birçok üreticiyi düşünmeye sevk etti. Birçok insan tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirecektir.” değerlendirmesinde bulundu. Kelly, sözlerine şöyle devam etti:

“Son tahminlerimiz, hem EBRD’nin faaliyette olduğu bölgelerde hem de Türkiye’de V şeklinde bir iyileşme öngördüğümüze işaret ediyor. Kriz ekonomileri çok sert vurdu ve iyileşme zorlu olacak. Fakat bizim şu anda tahminimiz ekonomileri bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna doğru yeniden büyümesini artırması yönünde. Belki sürecin uzun vadeli ekonomik, politik ve sosyal etkileri olabilir.”

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