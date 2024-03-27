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EBRD'den Antalya Havalimanı için 50 milyon Euro'luk ek finansman

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 08:38
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) Antalya Havalimanı'na 50 milyon Euro'luk ek finansman sağlanmasına karar verildi.

EBRD'den Antalya Havalimanı için 50 milyon Euro'luk ek finansman

BERLİN (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme AŞ'ye (FTA), Antalya Havalimanı'na yeni altyapı ve enerji yatırımları için 50 milyon Euro ek finansman sağlayacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, FTA’ya sağlanacak ek kredinin, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) fonlarını içeren bir finansman paketinin parçası olduğu ve Mart 2023’te FTA’ya sağlanan 140 milyon Euroluk bir önceki EBRD kredisini takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, EBRD'nin FTA'ya sağladığı 50 milyon Euroluk ek finansmanın, Antalya Havalimanı'nın yeni altyapısının tamamlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve güneş santrali gibi yeşil yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
EBRD antalya havalimanı
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