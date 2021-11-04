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EBRD, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

04.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9 büyüyeceği tahmininde bulunurken, Merkez Bankası'nın "kafa karıştırıcı" para politikası tutumu ile kalıcı yüksek enflasyonun büyümeyi tehlikeye sokabileceğini belirtti.

EBRD, Türkiye büyüme beklentisini yükseltti

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye büyüme beklentisini yüzde 5,5'tan yüzde 9'a yükselti.

EBRD ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyümesini bekliyor. Bu büyümenin ihracat kaynaklı olacağını belirten EBRD, yine de artan enerji maliyetlerinin ve erken faiz indirimlerinin risk oluşturduğuna dikkat çekti.

EBRD ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3.5 büyümesini bekliyor. Bu büyümenin ihracat kaynaklı olacağını belirten EBRD, yine de artan enerji maliyetlerinin ve erken faiz indirimlerinin risk oluşturduğuna dikat çekti. EBRD'nin Türkiye ekonomisi için bir önceki 2021 büyüme tahmini yüzde 5.5 seviyesindeydi.

"4 PUANLIK NEGATİF GETİRİ SÜRDÜRÜLÜBİLİR DEĞİL'

EBRD'nin bölge ekonomilerinden sorumlu başekonomisti Roger Kelly, TCMB'nin cari dengeye odaklanacağına dair "karmaşık mesajının" politikanın daha da "gevşetileceği" bir döneme işaret ettiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Bu yıl daha fazla faiz indirimi görme ihtimalimiz var ve daha değersiz bir TL için de riskler çok açık."

Kelly Türkiye ekonomisinin yabancı sermayeye ihtiyacı düşünüldüğünde 4 puan negatif getirinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Kelly, "Eğer yabancı sermayeye hatırı sayılır bir şekilde bağımlı bir ekonominiz varsa ve tahmin edilebilirliği olmayan bir politika ortamında olduğunuz da biliniyorsa işlerin kötüleşeceğini düşünenler de mutlaka ilk fırsatta sermayesini dışarı çıkaraktır" dedi.

KAYNAK:REUTERS

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