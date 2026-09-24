EBRD, Türkiye’nin 2026 büyüme tahminini yüzde 3’e indirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti. EBRD, daha önce yüzde 3,5 olarak açıkladığı 2026 büyüme beklentisini yüzde 3'e indirirken, Türkiye ekonomisinin 2027 yılında yüzde 4 büyümesini beklediğini açıkladı.

EBRD TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

EBRD, haziran ayında Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 3,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Banka son raporunda beklentisini 0,5 puan aşağı çekerek yüzde 3'e indirdi.

2027 yılına ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 4 olarak açıklandı.

Türkiye ekonomisi büyüme tahminleri;

2026: Yüzde 3

2027: Yüzde 4

NEDEN AŞAĞI ÇEKTİ?

EBRD'nin tahminini aşağı yönlü revize etmesinde yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşulların etkisiyle iç talepte görülen zayıflama etkili oldu.

Raporda ayrıca Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkileri ile Türkiye'nin ihracatındaki maliyet rekabetçiliğine yönelik baskılar da büyüme görünümünü sınırlayan faktörler arasında gösterildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜMEYİ NE DESTEKLEYEBİLİR?

EBRD'ye göre Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesi Türkiye ekonomisinin görünümünü olumlu etkileyebilir.

Bu koşulların yatırımları destekleyebileceği ve Türkiye'nin öngörülenden daha hızlı büyümesine imkan sağlayabileceği belirtildi.

EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımlarının ise büyük bölümü özel sektöre yönelik olmak üzere 25 milyar avroyu aştığı ifade edildi.