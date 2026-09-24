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Bakan Bolat, Türkiye ile ABD'nin ticaret hacminin 2028'de 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin bu yıl 43 milyar dolara ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, 2028 sonunda da 50 milyar dolara ulaşılacağını söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye ile ABD'nin ticaret hacminin 2028'de 50 milyar dolara ulaşacağını söyledi:

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, AA muhabirine ABD'deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

New York'un eylül ayında dünya siyasetinin kalbi ve merkezi konumuna geldiğini belirten Bolat, ekonomi, finans, dış ticaret, enerji, sanayi ve çevre gibi konularda hem mevkidaşlarıyla hem de Amerikan iş ve yatırım çevreleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham), Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen çeşitli iş ve yatırım etkinliklerine katıldıklarını anlattı.

Bu etkinliklerde gündeme gelen konulara ilişkin olarak Bolat, "Türkiye'nin ekonomideki başarılarını, yatırım ve ticaret fırsatlarını ve yabancı yatırımları çekmek için uygulanan teşvik sistemini anlattık." diye konuştu.

"TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİNDE BİR HIZLANMA VAR"

Bolat, Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde özellikle son iki yılda bir hızlanma yaşandığına işaret ederek, "Bu yıl yüzde 10'un üzerinde bir artışla toplam ticaretimizin 42-43 milyar dolara ulaşması çok mümkün. 8 ayın verileri bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 300 Amerikan şirketinin yatırım yaptığını belirten Bolat, bu şirketlerin sermaye stoku olarak 16,5 milyar dolarlık yatırımının bulunduğunu, on yıllara yayılan süreçte de Türkiye'ye getirdikleri toplam sermayenin ise 60 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Bolat, Türkiye'den de ABD'deki ticaret ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere ülkede faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık 14,5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu ifade etti.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin dış ticaretin yanı sıra savunma sanayisi, ortak yatırımlar, karşılıklı yatırımlar, enerji, ulaşım ve turizm gibi alanlarda da yüksek seviyede olduğunu dile getiren Bolat, ABD'nin Türkiye'nin önemli dış ticaret ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Bolat, ABD'nin Türkiye'nin ihracatında ikinci, ithalatında dördüncü sırada yer aldığını belirterek, Türkiye'ye gelen yatırımlar bakımından da ABD'nin ikinci sırada bulunduğunu kaydetti.

"ÖZEL SEKTÖRLERİMİZ HEDEF DOĞRULTUSUNDA YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Bolat, "Cumhurbaşkanımız ile Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump'ın 100 milyar dolarlık hedefi yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Bu yıl 43 milyar dolara ulaşmamız mümkün demiştik, 2028 sonunda 50 milyar dolara inşallah ulaşmış olacağız." dedi.

Bu hedef doğrultusunda iki ülkenin özel sektörlerinin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak da sektörel ve genel fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, genel ticaret heyetleri ve e-ticaret çalışmalarıyla Türkiye'nin ihracatını artırmaya yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini anlattı.

Bolat, ekonomilerin ve sektörlerin sürekli gelişip dönüştüğüne dikkati çekerek, geçmişte yatırımların ağırlıklı olarak imalat sektörlerinde yoğunlaştığını, son 10-15 yılda ise enerji, hava ulaşımı, hizmetler, tedarik, lojistik, dijital ekonomi ve sosyal medya ekonomisinin öne çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TAİK'in düzenlediği 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na başkanlık ettiğini dile getiren Bolat, Amerikan şirketlerini Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ettiğini aktardı.

Bolat, konferansa katılanların önemli bölümünün finans, hava ulaşımı, havacılık, dijital sektör, hizmetler, elektronik ve bilişim alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade ederek, bu sektörlerin Türkiye açısından yatırım fırsatları sunduğunu söyledi.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFELERİYLE İLGİLİ MÜZAKERELER SÜRÜYOR

ABD'nin 2 Nisan 2025'te başlattığı gümrük tarifeleri hamlesine de değinen Bolat, süreç içerisinde farklı kararlar alındığını anımsattı.

Bolat, "ABD Yüksek Mahkemesi tarafından iptal edilen gümrük vergileri oldu. Başka bir mekanizmayla yeniden ilave gümrük vergileri getirildi. Bunun dışında milli güvenlik sebebiyle bazı sektörlerde ilave kotalar veya yüzde 25'ten yüzde 50'ye varan oranlarda ilave gümrük vergileri getirildi. Bu konuları konuşuyoruz." şeklinde konuştu.

ABD'li yetkililerle bu konuda görüştüklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ABD ile olan ticaretinde açık veren bir ülke. Yani ABD ile ticaretinde büyük fazla veren bir ülke konumunda değil. ABD'nin de bu korumacılıktaki esas hedefi büyük açıklar verdiği ülkeler. Bu anlamda biz sektörlerimizin durumunu, ticaretini, genel ekonomik menfaatlerimizi düşünerek karşılıklı olarak müzakerelerimizi devam ettiriyoruz."

"G20'DE ÜLKEMİZİN ARGÜMANLARINI SESLENDİRECEĞİZ"

Gelecek hafta ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde düzenlenecek G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'na da değinen Bolat, toplantı gündeminin ev sahibi ülke tarafından belirlendiğini anlattı.

Bolat, toplantıda dünya konjonktüründeki gelişmelere göre belirlenen gündem başlıklarının ele alınacağını belirterek, "Orada ülkemizin sesi olacağız, ülkemizin argümanlarını seslendireceğiz." dedi.

G20 toplantılarının diğer ülkelerin ticaret bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmek açısından da fırsat sunduğunu aktaran Bolat, bu görüşmelerde tarafların gündemlerinin karşılıklı olarak değerlendirildiğini söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı ömer bolat
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