ECB'den 'faiz' kararı

ECB, önümüzdeki üç ay içinde, 1.85 trilyon euro değerindeki PEPP kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığı ayda 80 milyar eurodan biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacak.

ESNEK BİR ŞEKİLDE TAHVİL ALACAK

ECB yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı" dedi.

Ancak enflasyon hedefiyle bağdaşmayan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek için piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde tahvil alacağını da ifade etti.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi %0.5'te sabit tuttu.

Dikkatler ECB Başkanı Christine Lagarde'nin TSİ ile 1530'da düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi.

Euro ECB kararının ardından %0.2 değer kazandı, Avrupa bankacılık endeksi kayıplarını azalttı.

Kaynak: Reuters



