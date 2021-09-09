FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ECB'den 'faiz' kararı

ECB'den 'faiz' kararı

09.09.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) önümüzdeki çeyrekte Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (PEPP) kapsamındaki tahvil alımlarının hızını biraz azaltacağını açıklayarak, pandemi döneminde devreye alınan ekonomik yardımı azaltmaya yönelik bir adım attı.

ECB'den 'faiz' kararı

ECB, önümüzdeki üç ay içinde, 1.85 trilyon euro değerindeki PEPP kapsamında önceki iki çeyrekte satın aldığı ayda 80 milyar eurodan biraz daha düşük bir hızla tahvil satın alacak.

ESNEK BİR ŞEKİLDE TAHVİL ALACAK

ECB yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu, olumlu finansman şartlarının PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceği sonucuna varıldı" dedi.

Ancak enflasyon hedefiyle bağdaşmayan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek için piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde tahvil alacağını da ifade etti.

ECB, politika faizini sıfırda, mevduat faizi oranını eksi %0.5'te sabit tuttu.

Dikkatler ECB Başkanı Christine Lagarde'nin TSİ ile 1530'da düzenleyeceği basın toplantısına çevrildi.

Euro ECB kararının ardından %0.2 değer kazandı, Avrupa bankacılık endeksi kayıplarını azalttı.

Kaynak: Reuters

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyorNoterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balık 70, kafasındaki taş 600 liraBalık 70, kafasındaki taş 600 lira
PARTNEREser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den olay gaf!
Fındık ödemeleri bugün yapılıyor! Fındık ödemeleri bugün yapılıyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

Falakaya yatırılma teklifi yapıldı! ''Mesajla iknaya çalıştı''

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

"Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna yanıt

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Noterlerde yeni dönem! 2022 itibarıyla başlıyor

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

Zincir otelleri satın alıyor, Türkiye'de de şubesi var!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu!

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

ÖTV düzenlemesi yapıldı, benzinin fiyatı arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

İstanbul'da metronun simgesi değişti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Hem tatil yapıyor hem de para kazanıyor: Hayalimizdeki hayatı yaşıyorsun

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Sigarada yeni dönem! Artık zorunlu

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.