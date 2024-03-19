FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ECB, haziranda faiz indirimlerini görüşebilir

ECB, haziranda faiz indirimlerini görüşebilir

19.03.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi.

ECB, haziranda faiz indirimlerini görüşebilir

Piyasalar ECB'den bu yılın ilk yarısında faiz indirimi beklerken, ECB üyelerinin sözle yönlendirmeleri de devam ediyor. De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği mülakatta, ECB'nin atacağı faiz adımlarını henüz tartışmadığını belirtti.

Faiz indirimi için daha fazla bilginin toplanmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan De Guindos, ücretler ve büyüme verileri ışığında faiz indirimini Haziran 2024'te konuşmaya hazır olacaklarını ifade etti.

De Guindos, "Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve o zaman bunları tartışmaya hazır olacağız." bilgisi verdi.

Son gelişmelerin enflasyonda net bir düşüş süreci yaşandığını gösterdiğini belirten De Guindos, "Asıl risk, şu anda yüzde 5 civarında olan yüksek ücret artışı ile çok düşük verimliliğin bir araya gelmesidir." ifadesini kullandı.

De Guindos, ECB'nin verilere bağlı olacağını ve para politikasını da buna göre belirleyeceğini kaydetti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon oranı da ocaktaki yüzde 3,3 seviyesinden şubatta yüzde 3,1'e düştü. ECB ise yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

Öte yandan, Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak Haziran ayını işaret etmişti.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasa dışı kazancın toplam değeri 236 milyar doları bulduYasa dışı kazancın toplam değeri 236 milyar doları buldu
Borsada 4 hafta sonra bir ilk!Borsada 4 hafta sonra bir ilk!
81 ilde yaygınlaşacak! 785 milyon Euro hibe desteği geliyor81 ilde yaygınlaşacak! 785 milyon Euro hibe desteği geliyor
Anahtar Kelimeler:
ecb
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

Merak edilen iki ilde yeni anket: CHP'ye sürpriz sonuç

24 yaşındaki sevgilisi 40 yaşındaki annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri verilince...

24 yaşındaki sevgilisi 40 yaşındaki annesiyle kaçtı! TikTok görüntüleri verilince...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

Sofralardan eksik olmuyorlar! TZOB Başkanı en çok hile yapılan 4 ürünü açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.