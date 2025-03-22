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Eczacılar için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Resmi Gazete'de gelirleri için yeni düzenleme yayımlandı...

22.03.2025 12:53
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Resmî Gazete’de 21 Mart tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığı, eczacıların kârlılık baremlerini her kur güncellemesi döneminde yeniden belirleyecek.

Eczacılar için Sağlık Bakanlığı düğmeye bastı! Resmi Gazete'de gelirleri için yeni düzenleme yayımlandı...

Resmî Gazete’de 21 Mart tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre eczacıların kârlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda, eczacıların kârlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek.

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Türkiye’de ilaç fiyatları dönemsel avro kur değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncelleniyor. Söz konusu güncelleme, bir önceki yılın ortalama avro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapılıyor. Güncel değer, diğer ülkelerde olduğu gibi, bütçe disiplini çerçevesinde tayin ediliyor. Söz konusu düzenleme sadece beşerî imal ürünleri değil, ithal ilaçları da kapsıyor.

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DEĞER KAYBI ÖNLENECEK

Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığından, "eczane" kâr baremleri sabit kalmakta ve birçok ilaç üst bareme geçerek düşük kârlılık oranı ile satılmaktaydı.

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Hâlihazırda kârlılık dilimleri ise şu şekilde:

  1. Kademe - 328 TL’ye kadar (328 TL dâhil) olan ilaçlarda eczacılar için yüzde 28,
  2. Kademe - 328-657 TL arasında kalan (657 TL dâhil) ilaçlarda eczacılar için yüzde 18,
  3. Kademe - 657 TL’nin üzerinde kalan ilaçlarda eczacılar için yüzde 13 olarak uygulanıyordu.

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Fiyat artışının sebep olabileceği kârlılık yüzdesi kaybı önlenerek eczacılara destek sağlanacak. Düzenleme, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi noktasında değer verdiği eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacak. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Eczane
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