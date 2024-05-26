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Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha! Son dönemde çoğalmıştı, mühürlenmeye başlandı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.05.2024 10:56
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Edirne Valiliği'nin ardından Çanakkale'de de 'tiny house'lar için harekete geçildi. Türkiye'nin gözde turizm mekanlarından Bozcaada'da tiny house'lara yasak geldi. Yasak kararı sonrası mühürleme işlemi başladı.

Edirne'den sonra bir 'tiny house' yasağı daha! Son dönemde çoğalmıştı, mühürlenmeye başlandı!

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde belediye tarafından, kaçak konaklamanın önüne geçmek için adada son dönemde çoğalan 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler için mühürleme işlemi yapıldığı açıklandı. Belediye, bu hareketli yapılara su ve elektrik hizmetleri verilmeyeceğini, daha önceden su ve elektrik bağlananların da kesileceğini belirtti.

BOZCAADA BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Turizm merkezi Bozcaada ilçesi son dönemde 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başladı. Bozcaada Belediyesi, son aylarda adaya konuşlandırılan 'Tiny House'lar için harekete geçti.

Bozcaada Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Bozcaada'da en önemli konulardan biri olan imar planıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiği belirtildi.

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Bozcaada için çok önemli olan 1/1000 ve 1/5000 Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları belediye personeli, meclis üyeleri, avukat ve konunun uzmanları ile beraber şu an durum tespiti yapılması amacıyla incelendiği belirtilen açıklamada, "Bozcaada’nın geleceğini birlikte belirlemek hedefiyle haziran ayında yapacağımız ilk halk toplantımızda sizinle bu gelişmeleri paylaşacağız. Bozcaada gündemini en çok meşgul eden, kamuoyunda Tiny House olarak bilinen 'Hareketli Yapılar' ve konteyner evler ile ilgili hukuki durum ve belediyemizin yaklaşımı şu şekildedir: '3194 sayılı İmar Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gibi arazilerde yapılaşmayı düzenleyici yasal mevzuat çerçevesinde herhangi bir izin alınmadan ikamet veya ticari amaçlarla kullanılan bu yapıların tarım arazilerinde uzun süre konuşlandırılması ve kullanılması kesinlikle yasaktır." denildi.

SİT ALANLARI VURGUSU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayrıca 2863 Sayılı Kanun'un 65. maddesinde, 'Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır' hükmü yer almakta olup, suç teşkil eden bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunulacaktır"

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MÜHÜRLEME İŞLEMİ BAŞLADI

Çanakkale Valiliği'nin 20.12.2023 tarih ve E95699147010.9965554 sayılı yazısı ile hem belediyeye hem kaymakamlığa konu ile ilgili bildirimler yapıldığını ifade edilen açıklamanın devamında ise, "Tüm bu kanun ve yönetmeliklere istinaden alınan kararlar şöyledir. Karar 1: Bozcaada’ya giren ve tarım arazisine konuşlandırılan tüm hareketli yapılar ve konteyner evler mühürlenmeye başlamıştır. Mühürleme işleminden sonra kanuni süreçler hızla işletilecektir.

TİNY HOUSE'LARIN ELEKTRİK SU HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK

Karar 2: Bozcaada’da mevcutta bulunan bu tip yapıların elektrik-su hizmetlerinden yararlanmasına izin verilmeyecektir. Resmi makamlar nezdinde; tüm hizmetlerin kesilmesi için işlemler ivedi olarak başlatılacaktır

. Karar 3: İlgili kanunlar gereğince Bozcaada’ya giriş yapan tüm 'Hareketli Yapılar'ın ve konteynerlerin sahiplerine; bunların tarım arazisine konulmasının, elektrik ve su bağlanmasının yasak olduğuna dair bildirim yapılacaktır.

Karar 4: Bu gibi yapıların tarım arazisine konuşlandırılmasına, elektrik su ve foseptik bağlantılarının yapılmasına yardımcı olanlar hakkında ilgili yasanın izin verdiği şekilde hukuki işlemler başlatılacaktır. Bu kararların uygulanması için gerekli tüm işlemler Bozcaada Belediyesi Haziran ayı meclisinde ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

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9 NİSAN'DA TİNY HOUSE İLE ADAYA GEÇİŞ YASAKLANMIŞTI

Bozcaada Belediyesi’nin 9 Nisan 2021’de yapılan meclis toplantısında alınan kararda, 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evle adaya geçiş yasaklanmıştı.

Bozcaada Belediye Başkan Yardımcısı Gülay Elbir Uslu, "Biz yönetime gelmeden önce de çok sık karşılaşılan bir durumdu. Şu anda da hızla her hafta her gemiden 'Tiny House' gelmesiyle karşı karşıyayız. Bu duruma müdahale etme gereği duyduk. Adanın doğal yapısına uygun olmadığını düşünüyoruz. İmar konusunda aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bir ön hazırlık çalışmaları yaptık." dedi.

Uslu şu ifadeleri kullandı:

"Edirne, Bodrum, Muğla gibi illerde ve ilçelerde de bu uygulamalara gidiliyor ve karar alınıyor. Bununla ilgili kesinlikle yaptırım uygulamaya çalışacağız. Attığımız adımlar aslında adayı ve doğal yapısını korumak adına, hem de getirecek kişilerin maliyetler çok yüksek olduğu için bunları engellemek yoluna mutlaka gideceğiz. Onunla ilgili kararları alacağız. Yaptırım uygulayacağız. Güvenlik açısından da yanlış, müdahale, kontrol edilemiyor. Bu noktada da çok sorunlar var. Bence bunları engelleme yoluna her şekilde gitmeyi düşünüyoruz. Şu anda zaten dönen reklamlar var. Tiny House’ların kiraya verilmesiyle ilgili herkes paylaşımlar yapıyor"

"İSTEYEN İSTEĞİ YERE, İSTEĞİ ŞEKİLDE HAREKET EDEMEZ"

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Bozcaada'nın tamamının sit alanı olduğuna dikkat çeken BOZTİD Başkanı Kemal Furuncı, "İsteyen isteği yere, isteği şekilde hareket edemez. Benim mesleğim mimarlık. Dolayısıyla istenildiği gibi her bir yapıyı getirip de tarlasına, bahçesine koymak doğru bir yapılanma değil. Sit alanı olarak ele aldığımız zaman istediğiniz yere beton dökemezsiniz. Belediyenin almış olduğu kararları da destekliyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Furuncı şunları kaydetti:

"Buraya su verilmesi, altyapı hizmeti verilmesi, diğer yapılan yapılara haksızlık olur. Ve bu uygun da değil. Bozcaada’ya sürekli Tiny House gelmeye başladı. Tiny House’ların esas yapılanması, amaçlanması nedir. Bir yerden bir yere transfer olurken kalabileceğiniz bir araç. Konut değil. Ada Tiny House’tan geçilemez oldu. Gemiden her gün 3-4 tane Tiny House geliyor. Burası sanki Tiny House’ların yeri gibi oldu. Böyle bir şeyi desteklemiyoruz. Bu Tiny House’ları konaklama olarak satıyorlar. İnsanlar buralarda gelip konaklıyor. Güvenlik var mı yok. Kim geliyor bilmiyoruz. Herhangi bir kayıt var mı yok. Adayı bir yandan korumaya çalışırken, bir yandan hem Tiny House gelecek. Hem de bu Tiny House’lar kaçak işletme olacak. Bunu kabullenmek mümkün değil"

(İHA)

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Bozcaada tiny house yasak
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