Efsane Cuma indirimleri ne zaman? 2021 Kasım ayı büyük indirimleri...

Her sene düzenlenen Efsane Cuma indirimleri için vatandaşlar heyecanlı bekleyişe başladı. Kasım ayında gerçekleşen büyük indirim günlerinin tarihi merak ediliyor. Peki Efsane Cuma indirimleri ne zaman?

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Bu sene 2021 Efsane Cuma indirimleri 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak. Dünyada Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri Efsane Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle alışveriş çılgınlığı yaşatmaya devam ediyor. Pek çok marka büyük indirimlerle müşterileri çekiyor.

BLACK FRİDAY (EFSANE CUMA) NEDİR?

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denmektedir. 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilmektedir. Mağazalar bugünlerde çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmamaktadır. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.



