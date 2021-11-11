Efsane Cuma ne zaman? Şahane Cuma ne zaman? Efsane Cuma indirimlerinde hangi ürünler indirimde?

Efsane Cuma indirimi için heyecan dorukta. Alışveriş tutkunları heyecanla Efsane Cuma'nın gelmesini ve ihtiyaçlarını gidermeyi bekliyor. Efsane Cuma (Black Friday) ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. Dünyaca ünlü markalar bu günde müşterilerin yüzlerine gülümsetecek indirimler yapıyor. İşte detaylar...

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2021?

Efsane Cuma indirimleri bir çok site ve markaya göre değişkenlik gösteriyor. Ancak genel olarak Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri 26 Kasım gününe denk geliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR, NE DEMEK?

Black Friday Kara Cuma anlamına gelir. ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Bu gün 1932'den beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Bu günde mağazalar erken alınır ve geç kapanır. Birçok tüketici sayesinde ticarette satış rekorları kırılır. Black Friday resmi tatil değildir.

Tarihte ilk kez 1961'de gazetelerde Black Friday'dan bahsedildi. O günde, Philadelphia'da, alışveriş sebebiyle yaşanan zorluklardan dolayı Black Friday (Kara Cuma) adını aldı. Kara Cuma günü şimdilerde satıcılar ve tüketiciler tarafından oldukça olumlu karşılanır. Bu günde işçilerin mesaisi daha yoğun geçer.



