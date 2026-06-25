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Efsane Nokia geri mi dönüyor? O hamle hisseleri uçurdu

Bir dönemin efsane cep telefonu markası Nokia, akıllı telefon devrimini ıskalamasının ardından son yıllar içinde geçirdiği sessiz dönüşümle küllerinden doğuyor. Son bir yılda Nokia hisseleri yüzde 175 yükselirken, bazı analistlere göre sessiz sedasız büyüyen şirketin potansiyeli henüz tam olarak fiyatlanmadı.

Efsane Nokia geri mi dönüyor? O hamle hisseleri uçurdu
Cansu Çamcı

Bir dönem cep telefonu liderlerinden olan Nokia, şimdi yapay zeka ve bulut bilişim alanının vazgeçilmez oyuncusu olmaya hazırlanıyor. Şirket son bir yılda yapay zeka veri merkezleri için kritik öneme sahip optik ağ teknolojilerinde güçlü bir oyuncuya dönüşürken analistler Nokia'nın yeni potansiyelinin henüz tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirtiyor.

Şubat 2025'te optik ağ teknolojileri ve telekomünikasyon ekipmanları üreten teknoloji şirketi Infinera'yı satın alarak yapay zeka altyapısı alanında söz sahibi olan Nokia sessiz ama derin büyüme ile dikkat çekiyor.

NOKİA HİSSELERİ YÜZDE 175 YÜKSELDİ

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yüksek hızlı veri iletim talebinin artmasıyla son bir yılda Nokia hisseleri yaklaşık yüzde 175 yükselirken şirket, optik ağ teknolojilerinde de önemli bir oyuncu haline geldi.

Yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş dijital işlemciler ile optik ağ teknolojilerine yönelik talep hızla artarken, analistler bu durumun uzun vadede milyarlarca dolarlık bir pazar oluşturacağını belirtiyor.

Efsane Nokia geri mi dönüyor? O hamle hisseleri uçurdu 1

NET SATIŞ GELİRLERİ YILLIK BAZDA YÜZDE 49 ARTTI

Bu dönüşümün ilk etkileri Nokia'nın gelirlerine de yansırken, şirketin yapay zeka ve bulut müşterilerinden elde edilen net satış gelirleri yıllık bazda yüzde 49 arttı. Optik ağlar segmentindeki büyüme ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Nokia CEO'su Justin Hotard da mevcut talebi karşılamak için optik ve IP ağları alanındaki büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize ettiklerini açıkladı.

Küresel veri merkezi yatırımlarındaki güçlü büyüme Nokia hisselerindeki yükselişi desteklemeye devam ederken Motley Fool verilerine göre büyük ölçekli veri merkezi işletmecileri, sermaye harcamalarını en az yüzde 45 artırarak yatırımlarını 600 milyar doların üzerine çıkarmayı planlıyor.

Bu yatırımların önemli bölümünün yapay zeka altyapısı ve yeni nesil veri merkezlerine yönelmesi beklenirken, Nokia da bu büyümeden pay almayı hedefliyor.

HEDEF PAZARDA YÜZDE 27 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Şirket, yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki hedef pazarının 2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 27 büyümesini bekliyor. Nokia, bu pazarda Ciena, Arista Networks ve Cisco Systems gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyor.

Öte yandan bazı yatırımcılar Nokia'nın Infinera satın alımı ile telekom şirketi kimliğinden çıkarak yüksek marjlı optik çip ve yapay zeka tedarikçisine dönüşümünün henüz tam olarak değerlemelere yansımadığını belirtiyor.

Piyasa beklentileri, Nokia'nın kârının 2028'e kadar 2025 seviyelerine göre iki katına çıkabileceğine işaret ederken, şirket hisseleri 35 seviyesindeki ileriye dönük fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nokia cep telefonu hisse
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