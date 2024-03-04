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EFT masrafı ödememek için buldukları yöntem hayret ettirdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı inceleme başlattı: "Kira" ve "Diğer" seçeneği incelemeye alındı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.03.2024 15:30
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Kira gelirlerini incelemeye alan Maliye, vergi denetimleri sırasında bazı normal para transferlerinin EFT masrafı ödememek için "kira" seçeneğiyle gönderildiğini tespit etti. Bu şekilde ödeme tahsil edenler şimdi ev sahibi olmadığını veya kira geliri bulunmadığını ispatla uğraşıyor.

EFT masrafı ödememek için buldukları yöntem hayret ettirdi! Hazine ve Maliye Bakanlığı inceleme başlattı: "Kira" ve "Diğer" seçeneği incelemeye alındı

Para transferlerinde ödemeye ilişkin seçenekleri yanlış seçilmesi veya ilgisiz seçenek ödeme yapılması sorun yaratmaya başladı. Maliye Bakanlığı, 1 milyon 300 bin ile 2 milyon arasında olduğu tahmin edilen kiralık konutların tümünden elde edilen geliri vergilendirmeye çalışıyor.

TÜRK LİRASI (212)

AKSİNİ İSPATLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

Banka transferlerinde ödeme türünün "Kira" seçildiği bütün işlemler inceleniyor. İnceleme sırasında bazı ilgisiz ödemelerin de kira olarak gösterildiği anlaşıldı. Konu incelenince, kira ödemelerinde EFT alınmadığını gören bazı vatandaşların, ödemelerini bu seçenekle yaptığı belirlendi. Bu şekilde ödeme kabul edenler şimdi aksini ispata çalışıyor.

MALİYE BAKANLIĞI DEVREDE

Maliye, incelemeleri sırasında, tapu kayıtları, Mernis kayıtları ve banka kayıtlarını karşılaştırmalı ele alıyor. Kirada evi olduğu halde gelir beyan etmeyenlere, nüfus kayıt sistemine bakılarak, evinde oturanın kim olduğu soruluyor ve beyanname vermesi isteniyor.

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Bakanlık, kira gelirlerini gizlemek için banka üzerinden "Diğer" seçeneğiyle tahsil edenleri de takibe aldı ve şu an bu seçenekle yapılan düzenli ödemelerin tümü kira geliri olarak ele alınıyor.

500 TÜRK LİRASININ ÜZERİNDE OLAN KİRA ÖDEMELERİNDE PTT DETAYI

Maliye Bakanlığı tarafından 2008'da yayınlanan genel tebliğe göre konut kiralarında aylık kira ödemesinin 500 Türk Lirasının üzerinde olması durumunda bu ödeme banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı aracılığıyla gerçekleştirilmeli.

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