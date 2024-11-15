FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EFT ve FAST'te yeni dönem başladı! Para transferi yaparken saate bakmak zorunda değilsiniz!

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı! Para transferi yaparken saate bakmak zorunda değilsiniz!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
15.11.2024 11:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak banka üzerinden yapılan para transferlerinde saat 16.00'dan sonrası ve hafta sonu için alınan yüzde 50 ek ücret alınmasında değişikliğe gidildi. Ek ücret uygulamasının kaldırılması vatandaşı memnun etse de sebebini merak etmeye başladı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

EFT ve FAST'te yeni dönem başladı! Para transferi yaparken saate bakmak zorunda değilsiniz!

Artık elden para veren kimse kalmadı. Para transferini ise 7'den 70'e herkes kullanıyor. 7/24 işlem yapılan sistemde ise yeni bir değişikliğe gidildi. Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece EFT ve FAST işlemlerine yeni bir soluk geldi.

EFT VE FAST'TE YENİ DÖNEM

Normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.
Konu ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, günün hangi saatinde olunursa olunsun normal tarife üzerindne işlem gerçekleştirileceğini belirtti.

iStock-647148892

"KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN"

Bayram, ek ücretin kalkma nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir. Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum"

Para transferinde masraf ödememe imkanının olup olmadığını anlatan Bayram, şu şekilde konuştu:

"Şu anda bankalarda yapılan işlemlere göre oransal sınırlar ve miktarsal sınırlar var. Artık bazı bankalarda hiç EFT ücreti, havale ücreti alınmıyor. Bundan sonra da hafta içi ve hafta sonu yapılan işlemlerde herhangi bir ücret alınmaması sağlanacak. Özellikle bazı bankalar bu gibi masraf ve komisyonları iyi müşterilerine sıfırlıyor ya da müşteri sıfırlanmadıysa bile bankasına başvurup bu masrafları sıfırlatabilir"

iStock-1478375155 (1)

"BANKALAR FAHİŞ KAR ELDE EDİYOR"

Bilindiği üzere kredi kartı aidatları ve bazı kredilerdeki hayat sigortası vatandaşın mahkemeye başvurması ile iptal edilebildiğini belirten Bayram, "Zaten müşterinin parasını banka kullanarak bir gelir elde ediyor. Yapılan para transferinden masraf ve kesinti alınması zaten uygun değil ve bankaların fahiş kar elde etmesine sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
FAST EFT
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Malatya'da deprem! 4,9 ile sallandı

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir

Enflasyonda beklentiler değişti

Enflasyonda beklentiler değişti

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde!

Sarı metal almak isteyenler dikkat! Altın son haftanın en düşük seviyelerinde!

Yunanistan'dan kapıda vize kararı!

Yunanistan'dan kapıda vize kararı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.