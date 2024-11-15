EFT ve FAST'te yeni dönem başladı! Para transferi yaparken saate bakmak zorunda değilsiniz!

Artık elden para veren kimse kalmadı. Para transferini ise 7'den 70'e herkes kullanıyor. 7/24 işlem yapılan sistemde ise yeni bir değişikliğe gidildi. Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece EFT ve FAST işlemlerine yeni bir soluk geldi.

EFT VE FAST'TE YENİ DÖNEM

Normal şartlarda hafta sonu ve iş saatlerinde saat 16.00 sonrası için yapılan işlemlere yüzde 50 ek ücret alınıyordu. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına ilişkin uygulama sona erdi.

Konu ile ilgili Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, günün hangi saatinde olunursa olunsun normal tarife üzerindne işlem gerçekleştirileceğini belirtti.

"KAYIT DIŞILIĞI ÖNLEMEK İÇİN"

Bayram, ek ücretin kalkma nedenini ise şu sözlerle anlattı:

"Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir. Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum"

Para transferinde masraf ödememe imkanının olup olmadığını anlatan Bayram, şu şekilde konuştu:



"Şu anda bankalarda yapılan işlemlere göre oransal sınırlar ve miktarsal sınırlar var. Artık bazı bankalarda hiç EFT ücreti, havale ücreti alınmıyor. Bundan sonra da hafta içi ve hafta sonu yapılan işlemlerde herhangi bir ücret alınmaması sağlanacak. Özellikle bazı bankalar bu gibi masraf ve komisyonları iyi müşterilerine sıfırlıyor ya da müşteri sıfırlanmadıysa bile bankasına başvurup bu masrafları sıfırlatabilir"

"BANKALAR FAHİŞ KAR ELDE EDİYOR"

Bilindiği üzere kredi kartı aidatları ve bazı kredilerdeki hayat sigortası vatandaşın mahkemeye başvurması ile iptal edilebildiğini belirten Bayram, "Zaten müşterinin parasını banka kullanarak bir gelir elde ediyor. Yapılan para transferinden masraf ve kesinti alınması zaten uygun değil ve bankaların fahiş kar elde etmesine sebebiyet veriyor” şeklinde konuştu