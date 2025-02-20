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EFT ve havalede yeni dönem başlıyor! IBAN'a para göndermede bu sistem zorunlu, tüm bankalarda geçerli olacak

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.02.2025 13:20
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Dolandırıcılık vakaların son dönemde çok sık yaşanmasından dolayı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir düzenlemenin adımını attı. Buna göre, Mart ayı itibarıyla EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sistemi zorunlu olacak. İşte detaylar...

EFT ve havalede yeni dönem başlıyor! IBAN'a para göndermede bu sistem zorunlu, tüm bankalarda geçerli olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dijital bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmak için çift doğrulama sistemini hayata geçirecek. Son dönemde artan dolandırıcılık vakaların önüne geçmek için böyle bir çözüm bulan BDDK'nın yeni sistemi Mart ayında hayata geçirmesi bekleniyor.

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EFT VE HAVALEDE YENİ DÖNEM

Çift doğrulama sistemi ile mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinde çift doğrulama sisteminin zorunlu olmasını sağlayacak. Bu adım, kullanıcıların finansal işlemlerinin güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

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VATANDAŞ DOLANDIRICILARDAN KORUNACAK

Kullanıclar para transferi esnasında ek bir doğrulama ile güvenli bir şekilde para transferini gerçekleştirebilecek. BDDK yetkililerinden yapılan açıklamada, dolandırıcılık ve yetkisiz erişim gibi risklerin azaltılmasının amaçlandığı söylendi.

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TÜM BANKALARIN UYGULAMASI ZORUNLU

Türkiye'de faaliyet gösteren tüm kamu ve özel bankaların çift doğrulama sistemini uygulamak zorunda olacak. Yetkililer, müşterilerin hesap güvenliğini sağlamak için güçlü şifreleme sistemleri kullanmaları, bilinmeyen kaynaklardan gelen mesajlara karşı dikkatli olmaları ve banka hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yeni sistemin, dijital finans dünyasında dolandırıcılıkla mücadelede önemli bir adım olması bekleniyor.

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YENİ DEĞİŞİMLER GELEBİLİR

Özelllikle mobil ve internet bankacılığı üzerinden mağduriyetlerin artmasından dolayı BDDK, güvenliği artırmak için köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
havale EFT IBAN bddk
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