Eğer böyle bir hastalığınız varsa 5 yılda emekli oluyorsunuz!

Genellikle engelli emeklilik ile karıştırılan malulen emeklilik için bambaşka bir prosedür geçerlidir. Her iki emeklilik türünde de kişinin iş gücünde yaşadığı kayıp nedeniyle daha erken emekli maaşına ulaşmasına imkan tanınır. Ancak iki emeklilik türünün arasındaki temel fark; engel durumunun meydana geldiği tarihtir. Eğer vatandaşların sigortalı olarak işe başladıktan sonra iş kazası ya da meslek hastalığı gibi nedenlerle iş gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp olması durumunda malulen emeklilik kartları devreye sokulur. Peki, malulen emeklilik nedir? Başvuru şartları nelerdir? İşte çalışma gücünde kayıp yaşayanlara özel olarak sunulan malulen emekliliğe dair ayrıntılar...

KİMLER MALUL OLARAK KABUL EDİLİR?

Kişilerin malul sayılmasına ilişkin şart ve kapsamlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenmiştir. Bu yasaya göre; hizmet akdine bağlı olarak çalışan 4A (SSK), kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışan 4B (BAĞ-KUR) ile kamu görevlileri kapsamındaki sigortalılardan çalışma gücünde en az yüzde 60 oranında kayıp yaşayanlar malul olarak kabul edilir. Aynı şekilde belirlenen sigortalılık statüsünde görev yapan kişilerin mesleklerine ait vazifelerini yerine getiremeyecek durumda olması da malullük olarak sayılır.