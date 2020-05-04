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Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 12:26 | Son Güncelleme

Malullük durumu kişilerin işe devam edememesine neden olan hastalık, rahatsızlık ya da iş kazası nedeniyle ortaya çıkar. Hastalık yüzünden çalışamayan kişilerin gelir kaybı probleminden doğan mağduriyetini önlemek için erken emeklilik hakkı devreye sokulur. Ancak kişilerin malulen emeklilik adına belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumuna mensup olarak sigortalı çalışanların kaza geçirmesi, hastalanması ya da rahatsızlanması sonucunda iş hayatına erken veda etmeleri gerekebilir. Bu gibi durumlarda kişilerin 1800 gün ile yaş şartını beklemeden emekli olmasına imkan verilmiştir.

Malulen emeklilik için belirlenen şartlara uygun olan kişilerin mesleklerine devam edemiyor olması en belirleyici unsurdur. Geçici olarak iş gücünde kayıp yaşayan kişilerin işe geri dönmesi halinde rapor ile durumun tespit edilmesinde geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaktadır. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Nasıl alınır? Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte, malulen emekliliğe dair merak edilen bütün detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? KOŞULLARI NELERDİR?

Maluliyet durumu kişilerin iş gücünün bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi halinde ortaya çıkar. Gelir kaybını gidermek için erken emeklilik formülü kullanılır. Kişilerin malul aylığına kavuşabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Malulen emeklilik 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarına mensup olan kişiler için geçerlidir.
Sigorta başlangıç tarihinden itibaren kişilerin en az 10 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması gerekir.
10 yıllık hizmet süresini dolduran kişilerin adına Sosyal Güvenlik Kurumuna 1800 günlük sigorta priminin ödenmesi gereklidir.
Ortaya çıkan maluliyet durumunun sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra meydan gelmesi gerekir. Daha öncesinde oluşan malullük halleri için erken emeklilik ya da aylık alma söz konusu olmaz.
Maluliyet yaratan durumun yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporu ile tespit edilmesi gerekir. Sağlık raporunda maluliyete konu olan durumun açık bir şekilde belirtilmesi ve en az %60 oranında iş gücü kaybına sebep olması gerekir.
İş gücü kayıp oranı daha yüksek olan sigortalı vatandaşlarda prim gün sayısı ve hizmet süresi şartına bakılmaz.
4A sigorta koluna bağlı olarak çalışanların işinden ayrılması, 4B sigorta kolunda olanların ticari faaliyetlerini sonlandırması ve 4C sigorta kolunda olanların ise görevden ayrılmış olması gerekiyor.
MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINA ALINAN HASTALIKLAR NELERDİR?

İş gücü kaybı yaratan ve ölümcül derecede görülen bütün kanser türleri
Epilepsi, demans, beyin tümörü, parkinson, selebral palsi, MS, zeka geriliği vb. beyin hasarına neden olan hastalıklar,
Kişinin hayatını ve kararlarını etkileyecek derecedeki psikolojik rahatsızlıklar (bipolar bozukluk, şizofreni)
Görme duyusunun kaybına ya da azalmasına neden olacak hastalıklar
İşitme duyusunun kaybına ya da azalmasına sebep olabilecek hastalıklar
Tek başına ayakta durmayı engelleyecek derecedeki denge bozuklukları
Kişilerin hayatını etkileyecek derecedeki organ nakilleri (Karaciğer, akciğer, kalp, böbrek)
Uzuv kaybı ile ortaya çıkan ampüte durumları
Karaciğer hastalıkları (siroz, tüberküloz)
Kalp hastalıkları (kalp yetmezliği, kalp yetmezliği)
Metabolizma hastalıkları
AIDS

MALULEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Malulen emeklilik için başvurular Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine veya SGK şubelerinden bizzat olarak ya da e-Devlet kapısından online olarak gerçekleştirilir. Başvuru sırasında kişilerden işten ayrılma bildirgesi, tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, sağlık raporu ile vesikalık fotoğraf talep edilir.

MALULEN EMEKLİLİK MAAŞLARI NE KADARDIR?

4A ve 4B'den emekli olan kişilere en az 1500 TL malul aylığı verilirken 4C'den emekli olanlar en az 1800 TL maaş alır.

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Malulen emeklilik, prim süresi,

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