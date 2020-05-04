Eğer bu hastalıklara sahipseniz yaş ve prim beklemeden emekli olabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumuna mensup olarak sigortalı çalışanların kaza geçirmesi, hastalanması ya da rahatsızlanması sonucunda iş hayatına erken veda etmeleri gerekebilir. Bu gibi durumlarda kişilerin 1800 gün ile yaş şartını beklemeden emekli olmasına imkan verilmiştir.

Malulen emeklilik için belirlenen şartlara uygun olan kişilerin mesleklerine devam edemiyor olması en belirleyici unsurdur. Geçici olarak iş gücünde kayıp yaşayan kişilerin işe geri dönmesi halinde rapor ile durumun tespit edilmesinde geçici iş göremezlik ödemesi yapılmaktadır. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Nasıl alınır? Malulen emeklilik başvurusu nasıl yapılır? İşte, malulen emekliliğe dair merak edilen bütün detaylar...

MALULEN EMEKLİLİK NEDİR? KOŞULLARI NELERDİR?

Maluliyet durumu kişilerin iş gücünün bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi halinde ortaya çıkar. Gelir kaybını gidermek için erken emeklilik formülü kullanılır. Kişilerin malul aylığına kavuşabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

Malulen emeklilik 4A, 4B ve 4C sigortalılık kollarına mensup olan kişiler için geçerlidir.

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren kişilerin en az 10 yıllık hizmet süresini doldurmuş olması gerekir.

10 yıllık hizmet süresini dolduran kişilerin adına Sosyal Güvenlik Kurumuna 1800 günlük sigorta priminin ödenmesi gereklidir.

Ortaya çıkan maluliyet durumunun sigortalı olarak çalışmaya başlandıktan sonra meydan gelmesi gerekir. Daha öncesinde oluşan malullük halleri için erken emeklilik ya da aylık alma söz konusu olmaz.

Maluliyet yaratan durumun yetkilendirilmiş tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınan sağlık raporu ile tespit edilmesi gerekir. Sağlık raporunda maluliyete konu olan durumun açık bir şekilde belirtilmesi ve en az %60 oranında iş gücü kaybına sebep olması gerekir.

İş gücü kayıp oranı daha yüksek olan sigortalı vatandaşlarda prim gün sayısı ve hizmet süresi şartına bakılmaz.

4A sigorta koluna bağlı olarak çalışanların işinden ayrılması, 4B sigorta kolunda olanların ticari faaliyetlerini sonlandırması ve 4C sigorta kolunda olanların ise görevden ayrılmış olması gerekiyor.

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINA ALINAN HASTALIKLAR NELERDİR?