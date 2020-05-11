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Eğer bu şartlara sahipseniz aylık 1170 TL destek alabilirsiniz! İşte o şartlar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2020 11:14 | Son Güncelleme

Koronavirüs (COVİD-19) salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldı. Eğitim ve iş alanlarındaki kısıtlamalardan sonra ekonomik yönden gerilemeler yaşanmaya başladı. Birçok işverenin çalışanları ücretsiz izne çıkarması vatandaşları zor durumda bıraktı. Peki, ücretsiz izne çıkan vatandaşlara verilen 1170 TL ücretsiz izin maaşı nedir, şartları nelerdir? Detaylar yazımızda...

Eğer bu şartlara sahipseniz aylık 1170 TL destek alabilirsiniz! İşte o şartlar...

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devletten maddi destek hamlesi geldi. Salgın nedeniyle 15 Mart 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılan sigortalı çalışanlara maaş desteği verilmesi yönünde karar alındı. 1170 TL olarak belirlenen ücret vatandaşlar tarafından yoğun talep gördü. Merak edilen konuları internet üzerinden araştıran vatandaşlar için soruları tek tek cevapladık.

İZNE ÇIKARILAN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI

Salgın sürecinde iş akdine son verilen ya da ücretsiz izne ayrılan vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamalarını önlemek için, devlet ödenek hizmetleri sunmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca her ay 1170 TL maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Belli bir süre için vatandaşlara gelir kapısı oluşturması planlanan 1170 TL maaş desteği hakkında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvuru şartlarını açıkladı.

1170 TL MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamalar kapsamında ücretsiz izin desteği için başvuru şartları şu şekilde belirlendi:

Sigortalı çalışanın 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren iş sözleşmesini yapan işvereni tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici olan 10'uncu maddesine göre ücretsiz izne çıkarılmış olması,
Çalışanın kısa çalışma ödeneği hakkından yararlanmıyor olması,
Çalışanın herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı almaması,
Sosyal Güvenlik Kurumu'na 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53 , 54, ya da 55 numaralı belge türlerinden birinin bildirilmiş olması,
İş sözleşmesini yapan işveren tarafından 5'inci maddenin 1'inci fıkrasına göre belirlenen bildirimlerin yapılmış olması,
Şartların sağlanması halinde 4857 numaralı kanunun geçici olan 10'uncu maddesine göre; işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar, işten çıkarıldıkları tarih itibariyle ücretsiz izin maaş desteği almaya hak kazanır.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çalışan vatandaşların işten çıkarılması halinde ücretsiz izin maaşı yardımından yararlanabilmesi için, Sosyal Güven Kurumunun resmi internet adresi üzerinden başvuru yapılması gereklidir. Bu kapsamda başvuru işlemlerini çalışanlar yerine işverenin tamamlamasına karar verildi.

SGK'nın işveren sistemine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
İlgili bölüme girdikten sonra "Pandemi Ücretsiz İzin" seçeneğine tıklayarak işlemleri gerçekleştirin.
Başvuru bilgileri İŞKUR'a iletildikten sonra belirlenen aylık maaş ücreti İŞKUR tarafından ödenecek.

15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdine son verilen ancak ödenek için başvuru yapmamış vatandaşlar için;

İŞKUR'un resmi internet sitesine girilerek işsizlik maaşı başvurusu yapılması gerekir

KİMLER 1170 TL MAAŞ DESTEĞİ ALACAK?

Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar,
Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmayanlar,
15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılanlar,

1170 TL ücretsiz izin maaş desteği yardımından yararlanma hakkına sahiptir.

ÜCRETSİZ İZİN VE İŞSİZLİK MAAŞINDAN FAYDALANAMAYANLAR İÇİN YENİ DESTEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Mart 2020 tarihinden sonra işten çıkarılan fakat işsizlik ödeneği alma hakkına sahip olamayan vatandaşlara da Nakdi Ücret Desteği sağlanacağını açıkladı. İŞKUR tarafından ödenecek olan Nakdi Ücret Desteği, 8 Mayıs 2020 Cuma günü ödenmeye başlandı.

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