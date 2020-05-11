Eğer bu şartlara sahipseniz aylık 1170 TL destek alabilirsiniz! İşte o şartlar...

Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devletten maddi destek hamlesi geldi. Salgın nedeniyle 15 Mart 2020 tarihinden sonra ücretsiz izne ayrılan sigortalı çalışanlara maaş desteği verilmesi yönünde karar alındı. 1170 TL olarak belirlenen ücret vatandaşlar tarafından yoğun talep gördü. Merak edilen konuları internet üzerinden araştıran vatandaşlar için soruları tek tek cevapladık.

İZNE ÇIKARILAN VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ İZİN MAAŞI

Salgın sürecinde iş akdine son verilen ya da ücretsiz izne ayrılan vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamalarını önlemek için, devlet ödenek hizmetleri sunmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca her ay 1170 TL maaş desteği sağlanacağını açıkladı. Belli bir süre için vatandaşlara gelir kapısı oluşturması planlanan 1170 TL maaş desteği hakkında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başvuru şartlarını açıkladı.

1170 TL MAAŞ DESTEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamalar kapsamında ücretsiz izin desteği için başvuru şartları şu şekilde belirlendi: