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Eğer bu şartları sağlıyorsanız aylık 1460 TL destek alabilirsiniz!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Evde engelli raporuna sahip hastası olanlar, bakım parası almak için başvuru yapabilmektedir. Evde bakım aylığı almak için şartlar nelerdir? Evde bakım aylığı başvurusu nasıl yapılır? Peki, kimler devletin sağladığı evde bakım aylığı desteğini alabilir? Konuyla ilgili tüm detayları hep birlikte inceleyelim.

Eğer bu şartları sağlıyorsanız aylık 1460 TL destek alabilirsiniz!

Başkalarından maddi ve manevi yardım almaksızın yaşamını devam ettiremeyen, yalnız başına ihtiyaçlarını gideremeyen kişilerin bakımını üstlenenler, devlet tarafından ödenen evde bakım aylığını alabilirler. Siz de evde bakım aylığı hakkında bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım aylığı hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta, bu aylığın hastalara, yaşlılara veya muhtaçlara değil, onların bakımını üstlenen kişilere veriliyor olmasıdır. Evde bakım aylığı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il müdürlüklerine yapılır.

Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı almak isteyen kişilerin, gerekli şartları taşıması ve bu aylığı almak için bakanlığın il müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Başvuru aşamaları şunları içerir:

İlk olarak valilikten ya da kaymakamlığa bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden, evde bakım aylığı için başvuru formu temin edilir. Alınan bu başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.

İl veya ilçe idare kuruluna giderek, muhtaçlık belgesi alınır.

Evde bakım aylığı için temin edilen tüm belgeler, SGK’nın Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilir.

SGK’daki ilgili memurlar, belgeleri inceler ve evde bakım aylığı almak için uygun olup olmadığınıza karar verir.

EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Engelli raporu bulunan kişilerin bakımını üstlenen herkese evde bakım parası ödenmeyebilir. Çünkü evde bakım maaşını almaya hak kazanmak için belirli şartlar vardır. Bunlar:

Evde bakım sunulan kişinin engelli raporu bulunmalı ve engellilik oranı en az yüzde 50 olmalıdır.

Engelli raporunda, hastanın ağır engelli olduğu belirtilmelidir.

Engelli raporu olan kişinin, başkasının yardımı ve desteği olmadan yaşamını idame ettiremeyecek düzeyde olması şarttır (tuvalete gitme, ilaçları kullanma, giyinme-soyunma, merdivenlerden inme-çıkma gibi eylemler).

Evde bakım sunan kişi ile engelli raporu olan hasta, aynı yerde ikamet ediyor olmalıdır.

Evde bakım aylığına başvuran kişinin emekli maaşı veya yaşlı aylığı alıyor olması, başvuruya engel değildir. Ancak, ailenin aylık gelirler toplamı kişi sayısına bölündüğünde ortaya çıkan sayı, asgari ücretin 2/3’ünden fazla ise evde bakım aylığı bağlanamaz. Aile üyeleri arasında üniversite veya lise öğrencileri bulunuyorsa ve bu kişiler burs-kredi alıyorsa bunlar gelir hesaplamasına dahil edilmez.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım maaşı 2019 senesinde 1.384 liraydı. 2020 senesinde yapılan zamla birlikte evde bakım maaşları 1.460 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için online sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulama için e-Devlet sistemindeki Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz.

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