Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında vatandaşların emekli olması için gerekli olan kriterler düzenlenmiştir. Sigorta başlangıç tarihi emeklilik zamanının belirlenmesinde en fazla öne çıkan detaydır. Çünkü yeni getirilen düzenlemeler emeklilik tarihinin SGK girişine göre hesaplanmasını gerektirir. Erken emeklilik hayalinin suya düştüğünü düşünenler ise öncelikle sigorta başlangıç tarihini kontrol etmelidir.

9 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa işe girenler emeklilik yolunda daha kısa bir yol kat ederler. Çünkü bu kişilere kısmi emeklilik adı altında 3600 günden emeklilik şansı tanınır. Aynı zamanda 1999 ve öncesindeki senelerde SGK girişi olanlar diğer emeklilere göre daha yüksek maaş alma hakkına sahip olurlar. İşte, 1999 öncesi SGK girişi olanların emeklilik avantajına dair merak edilenler...

1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI NELERDİR?



1999 tarihi ve öncesinde ilk kez sigortalı olarak SGK'ya bildirilen kişilerin sonraki yıllarda sigorta başlangıcı olanlara göre daha avantajlı konumda oldukları bilinen bir gerçektir.