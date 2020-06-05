Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! İşte şartları...

1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, aynı işverene tabi olarak 1 sene ve üzeri çalışan her işçi, kıdem tazminatının ön koşulunu yerine getirmiş bulunur. Bu ön koşulun yerine getirilmesinin ardından yasalar ile belirlenmiş olan diğer koşullar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kıdem tazminatı hakkı elde edilir. Bahsedilen koşullar nelerdir?

HANGİ KOŞULLARDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR ?

Bahsedilen ön koşul yerine getirildiği takdirde diğer değerlendirmeler:

Etik kurallarının çiğnenmesi yahut iyi niyet dışı davranış olmadığı halde işçinin işine son verilmesi

İşçinin, sağlık sebeplerine bağlı olarak iş akdinin feshedilmesi durumunda

Erkek çalışanların askerlik gibi zorunlu durumlarda işten ayrılması halinde

Prim günü dolan ve sigortalılık süreci tamamlanan işçiler, emekliliğe hak kazanır ve işten ayrıldığı takdirde kıdem tazminatını alabilir.

Kadın çalışanların evlilik yapmaları halinde evliliğin ilk bir senesinde işten ayrılması durumunda

Bir işçinin ölümü ile iş akdinin sonlanması halinde. (Bu durumda işçinin ailesine ödeme yapılır.)

Belirttiğimiz şartlar çerçevesinde değerlendirmenin ardından ise alınacak ödeme tutarı hesaplamaları yapılır.