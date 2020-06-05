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Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! İşte şartları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Çalışanlar arasında sıklıkla gündeme gelen kıdem tazminatı, yasalara dayalı bir güvencedir. İşçi, çalıştığı süre boyunca göstermiş olduğu emek karşılığında bu hakkı kazanır. Belirli şartlar taşıyan bu güvence, hem işçi hem de işveren açısından olumlu yönler barındırır. İşçi korunan hakları ile rahat bir şekilde çalışmasını gerçekleştirirken işveren de verimli çalışma ile bu durumdan yararlanır.

Eğer çalıştığınız yerde bunlar olduysa tazminat alabilirsiniz! İşte şartları...

1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca, aynı işverene tabi olarak 1 sene ve üzeri çalışan her işçi, kıdem tazminatının ön koşulunu yerine getirmiş bulunur. Bu ön koşulun yerine getirilmesinin ardından yasalar ile belirlenmiş olan diğer koşullar değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda kıdem tazminatı hakkı elde edilir. Bahsedilen koşullar nelerdir?

HANGİ KOŞULLARDA KIDEM TAZMİNATI ALINIR ?

Bahsedilen ön koşul yerine getirildiği takdirde diğer değerlendirmeler:

Etik kurallarının çiğnenmesi yahut iyi niyet dışı davranış olmadığı halde işçinin işine son verilmesi
İşçinin, sağlık sebeplerine bağlı olarak iş akdinin feshedilmesi durumunda
Erkek çalışanların askerlik gibi zorunlu durumlarda işten ayrılması halinde
Prim günü dolan ve sigortalılık süreci tamamlanan işçiler, emekliliğe hak kazanır ve işten ayrıldığı takdirde kıdem tazminatını alabilir.
Kadın çalışanların evlilik yapmaları halinde evliliğin ilk bir senesinde işten ayrılması durumunda
Bir işçinin ölümü ile iş akdinin sonlanması halinde. (Bu durumda işçinin ailesine ödeme yapılır.)
Belirttiğimiz şartlar çerçevesinde değerlendirmenin ardından ise alınacak ödeme tutarı hesaplamaları yapılır.

KIDEM TAZMİNATINDA MEBLAĞ NASIL BELİRLENİR ?

İşçinin işe başladığı tarihten sonra, çalışma halinin devamında bir seneyi doldurması ile işveren tarafından 30 günlük brüt maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir. Tamamlanan her yıllık çalışmanın ardından bu tekrarlanır. Senelik mesai süresinin tamamlanması halinde bunun dışında kalan süre olursa bu da hesaplamaya dahil edilir. Dahil edilmiş olan zaman için de ödeme, yıllık tutara eklenir. Bu meblağın belirlenmesinde işçiye sağlanan tüm maddi çıkarların fasılasız hali göz önünde bulundurulur. Taban ve tavan olarak ikiye ayrılan bu tazminatın ödemesinde, asgari ücrete eklenen zam ile ödeme tutarı değişir. Taban olarak belirlenen rakama, 2020'de asgari ücrete gelen zam ile 385 lira eklenir ve taban ücreti 2943 lira olarak belirlenir. Asgari ücretin etkisiyle tavan tutarı da 6635 lira olarak karşımıza çıkar.

KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLEN ÖDEMELER;

Gıda yardımları
Eğitim yardımları
Sosyal yardımlar
Giyecek yardımı
Kasa tazminatı
İş alımında belirlenen prim tutarları
Yukarıda belirttiklerimiz içerisinden, giyecek türünde olan yardımlar iş yerinde kullanılacak ise tazminat tutarında göz önünde bulundurulmaz.

KIDEM TAZMİNATI BELİRLENİRKEN TUTARA DAHİL EDİLMEYEN ÖDEMELER;

Yıllık izin ücretleri
Hafta tatili ücreti
Doğum ve ölüm yardımları
Teşvik primleri
Seyahat primleri
Bayram harçlığı
Harcırah ödemeleri
Fazladan çalışma ödemeleri
Belirttiğimiz ödemeler tazminat tutarına dahil edilmez ve etki etmez.

BELİRTTİĞİMİZ TAZMİNATTAN KESİNTİ YAPILIYOR MU ?

Damga vergisi olarak yapılan kesinti dışında tazminat başka bir kesintiye uğramaz.

KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE;

Belirlenen ödeme zamanının geçmesi durumunda geciken her gün için faiz işlenir. Faiz, mevduatın en üst kademesinden işlem görür. Belirli tazminat tutarına eklenerek tahsil edilir. Bu durum da İş Kanunu yasasında yer alarak işçiye sağlanan hakkı korur.

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