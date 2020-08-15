Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı! 1000 TL destek...

Devletten sürekli yardım alanların dışında, pandemi süreciyle birlikte yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilerin de sayısı giderek artıyor. Bu yüzden pandemi sosyal destek yardımı ve düşük faizli temel ihtiyaç kredisi gibi farklı yardım ve destek programları yürürlüğe giriyor. Haliyle daha önce herhangi bir para yardımı almamış ve İlk kez yardım talebinde bulunacaklar için de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte ilk kez yardım talebinde bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu kişilere yapılacak yardımlar...

ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ

Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.