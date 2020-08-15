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Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı! 1000 TL destek...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Engelli, yaşlı veya dul olmak gibi belirli durumlar dahilinde vatandaşlara düzenli olarak çeşitli yardımlar yapılıyor. Gıda, giyecek ya da doğrudan maddi destek şeklinde gerçekleştirilen bu yardımlardan pek çok kişi yararlanabiliyor. Eğer siz de daha önce para yardımı almamış ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları merak ediyorsanız içeriğin devamına göz atabilirsiniz.

Eğer daha önce hiç devlet yardımı almadıysanız şimdi başvurmanın tam zamanı! 1000 TL destek...

Devletten sürekli yardım alanların dışında, pandemi süreciyle birlikte yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilerin de sayısı giderek artıyor. Bu yüzden pandemi sosyal destek yardımı ve düşük faizli temel ihtiyaç kredisi gibi farklı yardım ve destek programları yürürlüğe giriyor. Haliyle daha önce herhangi bir para yardımı almamış ve İlk kez yardım talebinde bulunacaklar için de çeşitli seçenekler sunuluyor. İşte ilk kez yardım talebinde bulunacakların izlemesi gereken yollar ve bu kişilere yapılacak yardımlar...

ÖNCELİKLE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFINA BAŞVURMALISINIZ

Devlet tarafından sunulan neredeyse tüm yardım türleri için ilk olarak yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfına başvuruda bulunmanız gerekiyor. Önceki yıllarda yardım başvurunuzu vakıf adresine giderek yapabiliyordunuz. Ancak vakıfların çoğu pandemi sürecinde olduğumuz için online olarak internet üzerinden de yardım başvurularını kabul ediyor. Bunun için; isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgisi ve yardım talebiniz için kısa bir açıklama belirtmeniz yeterli oluyor. Sonrasında yardım talebinizle ilgili sonuç, belirtmiş olduğunuz iletişim kanallarından size bildiriliyor.

GIDA YARDIMI EN SIK YAPILAN YARDIMLARDAN BİRİ

Sosyal yardımlaşma vakıflarının en çok sağladığı yardımlardan biri, gıda yardımı. Genellikle kuru bakliyat, pirinç, makarna ve sıvı yağ gibi uzun süre kullanılabilecek besinler içeren gıda yardımları, tek seferliğe mahsus ya da düzenli olarak gerçekleştirilebiliyor. Yaptığınız başvuruda ihtiyaç duyduğunuz yardımlar arasında gıda yardımı da varsa, yapılacak değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde siz de tek seferlik ya da düzenli şekilde verilen yardımlardan faydalanabilirsiniz.

PARA YARDIMI DA TALEP EDEBİLİRSİNİZ

Gıda yardımı dışında, sosyal yardımlaşma vakıflarının aracılık ettiği diğer yardımlar arasında, para yardımı da yer alıyor. Örneğin; pandemi sosyal destek programıyla; işsiz olan, herhangi bir sigorta kaydı bulunmayan ve farklı bir yardım almayan kişilere 1.000 TL'lik maddi destek sağlanıyor. Bu yardıma e-Devlet üzerinden başvurabiliyorsunuz. Ancak hak kazanabilmeniz için yine yaşadığınız il ve ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfının onayı gerekiyor. Pandemi sosyal destek programı da ihtiyaç durumunuza bağlı olarak tek seferlik veya tekrarlayan bir şekilde verilebiliyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNİ DE AKLINIZDA BULUNDURMALISINIZ

Sosyal yardımlaşma vakıfları ve e-Devlet üzerinden başvurabileceğiniz yardımlar dışında; kriterleri oldukça esnek, faizi oldukça düşük olan temel ihtiyaç kredisinden de faydalanabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan temel ihtiyaç kredisi hizmeti, 3.000 TL'den 10.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı sağlıyor.

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