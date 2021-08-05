Eğer sigortanız yoksa ya da tam yatmıyorsa eksiklerinizi bu yöntemle kapatabilirsiniz!

Bir işte çalışmayan veya çalıştığı süre 30 günden az olan ve emeklilik hayali kuran çalışanlar isteğe bağlı sigortalılık ile bu hayali gerçekleştirebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu yönde attığı adımla isteğe bağlı sigortalılık ile prim ödemesi tam olmayan çalışanlara kolaylık sağlıyor. İsteğe bağlı sigortalılık ise 5510 sayılı kanunda; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigorta olarak tanımlanıyor.

Bu durumda 30 günden az süreli işlerde çalışan veya tam zamanlı çalışmayan kişiler; kendi primlerini kendilerinin ödeyerek, genel sağlık sigortasının tanıdığı haklardan yararlanabiliyor. İsteğe bağlı sigorta hakkından yararlanmak isteyenlerin ödeyeceği miktar ise sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'si. Bu rakamın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, yüzde 12'ise genel sağlık sigorta primini kapsıyor. İsteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanmak isteyen çalışanların bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Bu haktan yararlanabilmek içinde Türkiye Cumhuriyeti (T.C) vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığı gibi Türkiye'de ikamet etmek yeterli oluyor.

BAZI ŞARTLARI YERİNE GETİRMEK GEREKİYOR

İsteğe bağlı sigortalılık hakkından yararlanmak isteyen çalışanlardan bazı şartları yerine getirmesi bekleniyor. Bu şartlar arasında T.C vatandaşı olma zorunluluğu bulunmazken 18 yaşını doldurmuş bireyler prim ödemesini kendisi sağlayabiliyor. Bunun yanında başlıca şartlar;

5510 sayılı kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak eğer çalışıyorsa 30 günden az çalışmak veya tam gün çalışmamak,

Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma başvuruda bulunmak.

PRİM ÖDEMESİNİ TAMAMLAYANLAR EMEKLİLİĞE HAK KAZANIYOR

İsteğe bağlı sigortalılık ile prim ödemesini tamamlayan çalışanlar emekli olabiliyor. Yeni başlayanlar için yaş haddinden emeklilik 5400, normal emeklilik ise 7200 günlük prim ödemesi gerektiriyor.

