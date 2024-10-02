Eğitim öğretim dönemi enflasyonla başladı, artan fiyatların zirvesinde ise kurşun kalem yer aldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Eylül ayında perakende de fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, bunun yanında da değişim oranlarını açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yayınladığı ürün listesinde verilen rakamın yarısından fazlasının fiyatında artış görüldü.

Yayınyanan listede yer alan bilgiye göre 242 ürünün 129'unun perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 95 ürünün fiyatı ise değişmedi.

ZİRVEDE KURŞUN KALEM

Eğitim öğretimde en çok kullanılan araç, kurşun kalem. O ürün kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 92,94'lük artışla listenin başında yer aldı.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan fiyatında artış olan ürünlerin bazıları şu şekilde oldu;

Kurs ve özel ders ücreti: %79,85

Defter: %66,22

Okul kıyafetleri: %65,33

Okul çantası: %30,94

Öte yandan Eylül ayıda gıda harcamaları listesinde yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan ürünlerinde fiyatlarında artış olduğu yer aldı.

FASÜLYE REKORA KOŞUYOR

Taze fasulye: %46,68

Sivri biber: %39,64

Kabak: %34,55

FİYATINDA EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN LİMON OLDU

Listede fiyatı artanlar kadar azalanlar da oldu. Eylül ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limonun fiyatı yüzde 46,58 geriledi. Böylece limon, fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 14,06 ile erik, yüzde 11,83 ile kavun, yüzde 7,11 ile armut, konut harcamaları grubundan yüzde 6,94 ile fuel-oil, yüzde 3,86 ile gaz yağı ve yüzde 3,03 ile yatak odası takımı olarak kayıtlara geçti.