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Eğitim yardımı ile 2800 TL’ye varan ödeme! İlkokul, ortaöğretim, üniversite öğrencilerine veriliyor

18.10.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim yardımı başvuruları, bu imkandan faydalanmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen desteklerden biri olan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti eğitim yardımı olarak da anılıyor. Yardımları alabilmek için vatandaşların başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, eğitim yardımı ne kadar? Kimler eğitim yardımı alabilir?

Eğitim yardımı ile 2800 TL’ye varan ödeme! İlkokul, ortaöğretim, üniversite öğrencilerine veriliyor

Eğitim yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. Öğrenciler eğitim durumlarına göre farklı miktarda destek alabiliyorlar. Eğitim yardımı olarak da bilinen Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Eğitim yardımı başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine yapılabiliyor.
Başvuru yapılmasının ardından Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog müracaatçı ile bir ön görüşme gerçekleştiriyor. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılıyor. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılmasının ardından sonuca göre desteklenmesi uygun görülen kişiler için işlemler başlatılıyor.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
c)Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
ç)Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılabilmektedir.

EĞİTİM YARDIMI NE KADAR?

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.

eğitim-yardımı

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eğitim yardımı başvurusu yardım başvurusu
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