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Eğlence vergisi nedir, kimlerden alınır? Resmi Gazete'de yayımlandı: Eğlence vergisi bugünden itibaren alınmayacak!

01.01.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğlence vergisi ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiler, 1 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren geçerli olmaya başladı. Yeni yılın ilk gününden itibaren hem vatandaşları hem de esnaf ile ticaretçileri ilgilendiren çok sayıda şey değişiyor. Bunlardan biri de Eğlence vergisi. Peki, Eğlence vergisi nedir? Eğlence vergisi artık alınmayacak mı? İşte detaylar...

Eğlence vergisi nedir, kimlerden alınır? Resmi Gazete'de yayımlandı: Eğlence vergisi bugünden itibaren alınmayacak!

Eğlence vergisi ile ilgili karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Eğlence vergisi Sinema, konser, spor müsabakası gibi bilet ile giriş yapılan yerlerde bilet bedelinin yüzde 10'unu kapsıyordu. Eğlence vergisi 1 Ocak 2023 Pazar günü itibarıyla alınmayacak. İşte detaylar...

EĞLENCE VERGİSİ NEDİR?

Eğlence vergisi biletlerin yüzde 10'luk kısmı olarak fiyatlara yansıyordu. Bu oran sirk, lunapark, çalgılı bahçelerde ve müşterek bahislerde yüzde 20 olarak uygulanmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan eğlence vergisine ilişkin olarak yerli ve yabancı Film gösterimlerinde, ay yarışı, spor müsabakaları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranını yüzde 0 olarak yürürlüğe girmesini onaylamıştı.

BUGÜNDEN İTİBAREN EĞLENCE VERGİSİ ALINMAYACAK

Sinema, konser, spor müsabakası ve at yarışları izleyicilerinin bilet bedeliyle birlikte ödedikleri yüzde 10'luk eğlence vergisi, 1 Ocak 2022 Pazar günü itibarıyla artık alınmayacak.

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