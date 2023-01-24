EHLİYET AFFI 2023 SON DAKİKA: Ehliyet affı çıktı mı, trafik cezaları silinecek mi? DİKKAT 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı siliniyor!

Ehliyet affı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu olurken; ceza, faiz gibi tüm konularda 2 bin TL'yi aşmayan borcu olan vatandaşlara ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Birçok kişi arama motorlarında "Ehliyet affı çıktı mı, trafik cezaları silinecek mi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Peki, ehliyet iadesi olacak mı, ne zaman verilecek? İşte ehliyet affı ile ilgili merak edilenler...

EHLİYET AFFI ÇIKTI MI?

Ehliyet affı ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ehliyet affı konusunda yapılan açıklamaya göre; yaklaşık 2,5 milyon vatandaşın ceza puanı silinecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesinin sağlanacağını açıkladı.

TRAFİK CEZA PUANI NEDİR?

Karayolları Trafik Kanun'un suç saydığı bir fiilden dolayı haklarında ceza uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için esasları yönetmelikte belirlenen ceza puanları verilir.

EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMA EKRANI

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