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Ehliyet almak için yaş bekleyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... Artık yaş beklemenize gerek yok!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.12.2024 10:02
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2025'e artık günler kala ehliyet yaşı düşürüldü. Bazı ehliyetler için yaş sınırı artırılırken bazıları için ise yaş sınırı düşürüldü. Peki hangi ehliyet için yaş sınırı ne oldu? M, A1 ve B1 ehliyet sınıflarında 18 olan yaş sınırı 16'ya düşürülürken, D sınıfı ehliyetlerde ise 24 yaş sınırı olarak düzenlendi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre yeni ehliyet yaş sınırları...

Ehliyet almak için yaş bekleyenler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... Artık yaş beklemenize gerek yok!

9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan düzenlemeye göre ehliyet almanın yaş sınırı değiştirildi. Yaş sınırının düşürülmesi ile beraber ehliyet almak için yaş şartını bekleyenlere kapı aralandı. Peki, hangi ehliyetlerde yaş sınırı düşürüldü? Hangi ehliyetlerde yaş sınırı artırıldı? İşte ehliyet almak için bekleyenler milyonlar için yeni düzenlemenin detayları...

16 YAŞINDA OLANLAR DA ALABİLECEK

Motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet için gereken M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Böylece 16 yaşına giren gençler motosiklet sürebilmek için ehliyet kurslarına başvurabilecek.

Otobüs ve ticari yolcu taşımak için kullanılan D sınıfı ehliyetin alınma yaşı ise 26'dan 24'e indirildi. Böylece, büyük araç kullanmak isteyenler için 2 yıllık bir kazanç sağlanmış oldu.

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18 OLARAK DEVAM EDİYOR

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak devam ederken; A sınıfı ehliyet için bu sınır 20 oldu. D1 ve D1E sınıflarında ise 21 yaş şartı aranıyor. DE sınıfı ehliyeti içinse yaş sınırı 24 olarak kalmaya devam ediyor.

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SAĞLIK KONTROL SÜRESİ DEĞİŞTİ

Ayrıca, 65 yaşını dolduran sürücüler için sağlık raporu alma aralığı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Ancak 80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolleri 2 yılda bir olarak düzenlendi.

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet
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