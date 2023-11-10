Ehliyet harç ücretleri ne kadar olacak 2024? Yeni yılda sürücü belgesi ehliyet harcı ve kurs ücretlerine ne kadar zam gelecek?

Ehliyet harcı zamlı ücretleri merak ediliyor. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı, geçtiğimiz günlerde enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte belli oldu. 2024'te vergi, harç ve cezalar yüzde 58,46 artacak. Değişiklik olmazsa vergi, harç ve cezaların miktarı netleşti. Bu gelişmenin ardından 2024 yılı ehliyet kursu harç ücretleri araştırılmaya başladı. Peki, sürücü belgesi ehliyet harcı ne kadar, zam geldi mi? İşte ayrıntılar...

EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda ehliyet harçları artacak. A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yüksleecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek.

TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2024'te yolcu beraberinde yurt dışından getirilen telefon IMEI kayıt harcı 31 bin 692 liraya çıkacak.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni yılda araç muayene ücreti otomobil ve minibüsler için 1821 liraya yükselecek.







