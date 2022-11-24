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Ehliyet, pasaport, MTV, emlak vergisi, trafik cezası… 7’den 77’ye herkesi ilgilendiriyor! Yeni zamlı tarifeler netleşti

24.11.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden değerleme oranına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yüzde 122,93 olarak ilan edilen oranda indirim için tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetki kullanıp kullanmayacağına çevrildi. Peki yeni zam sonrası trafik cezaları, ehliyet, pasaport ücretleri, harçlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve emlak vergisi ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni zamlı rakamlar…

Ehliyet, pasaport, MTV, emlak vergisi, trafik cezası… 7’den 77’ye herkesi ilgilendiriyor! Yeni zamlı tarifeler netleşti

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122,93 olarak belirledi. İlgili oran Resmi Gazete'de yer alan vergi usul kanunu tebliğinde yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza ve harçlar... Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, ceza ve harçlar...

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyordu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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Yeniden Değerleme Oranı

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