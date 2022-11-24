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SON DAKİKA | 2023 vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! Yüzde 122,93 olan değerleme oranı Resmi Gazete'de

24.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonları ilgilendiren vergi, ceza ve harçlarda 2023 yılı için uygulanacak zam tarifesi için yeni bir gelişme yaşandı. Yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi, ceza ve harçlarda yeniden değerleme oranı kapsamında zam yapılması beklenirken, 2022 için geçerli olan oran yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti. Gözler şimdi değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve artırma yetkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

SON DAKİKA | 2023 vergi, ceza ve harçlara zam geliyor! Yüzde 122,93 olan değerleme oranı Resmi Gazete'de

Son dakika: Vergi, ceza ve harçlardaki 2023 yılını belirleyecek olan yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, 2022'de yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor. İşte tüm detaylar...

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YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 122,93

Ekim ayı enflasyon verileriyle birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da belirlenmişti. Buna göre 2023 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak gerçekleşmişti.

Ekim ayında üretici fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 162,06, imalatta yüzde 122,97, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 554,56 ve su temininde yüzde 109,45 artış olarak gerçekleşti.

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Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 123,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 98,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 132,88, enerjide yüzde 417,61 ve sermaye malında yüzde 95,61 artış olarak gerçekleşti.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

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ERDOĞAN'IN İNDİRME YETKİSİ VAR

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

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