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Ehliyet sahipleri dikkat: Son gün yaklaşıyor! Yapmayanın cebi yanacak

Eski tip sürücü belgelerini yenilemeyenler için zaman daralıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, 2016 öncesi düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenileme işlemini yaptırmayan sürücüler yenileme işlemi için daha fazla ücret ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, eski belgeler belirtilen tarihten sonra geçersiz sayılacak.

Ehliyet sahipleri dikkat: Son gün yaklaşıyor! Yapmayanın cebi yanacak

Yeni tip çipli ehliyetlere geçişte geri sayım devam ediyor. Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgesi yenileme işlemi için 15 lira ödenmesi gerekirken bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

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Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yenileme ücreti ödendikten sonra alınan banka dekontunun mutlaka saklanıp, başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekiyor.

Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.

1 AĞUSTOS'A DİKKAT

Yenileme işlemini 31 Temmuz 2025’e kadar tamamlamayan vatandaşlar, 1 Ağustos itibarıyla yasal olarak 'ehliyetsiz' kabul edilecek. Bu durum, hem idari para cezasına hem de trafikten men edilmeye sebep olacak.

4 MİLYON KİŞİ ESKİ TİP EHLİYETİNİ YENİLEMEDİ

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip ehliyete geçiş yaparken 4 milyondan fazla kişi eski belgelerle trafiğe çıkıyor.

Başvuru yoğunluğu nedeniyle zaman geçtikçe randevu bulmak zorlaşacağından vatandaşlara işlemlerini son dakikaya bırakmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

EHLİYET YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

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4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

Hissenet
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