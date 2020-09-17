Ehliyet ve kimlik birleşiyor mu? Ehliyet ve kimlik ne zaman birleşecek? Çipli kimlik ehliyet yerine geçer mi?

Ehliyet ve kimlik ne zaman birleşecek konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Uzun süredir vatandaşlar arasında ehliyet ve kimlik birleşecek mi sorusu soruluyordu. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen “Gelecek Evinde Şekillenecek” projesi ile ilgili online açılışa katıldı. Bu açılışta Soylu, Bakanlığın teknolojik altyapısı ile ilgili bilgiler verdi ve yürütülen projeleri anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden senede 35 milyon vatandaşın yararlandığını aktaran Soylu, öncesinde emniyet müdürlüklerince verilen pasaport ve ehliyet hizmetinin eşsiz bir uygulama ile nüfus idareleri üstünden verildiğine değindi. Aynı zamanda Soylu, kimlik ehliyet bir arada kullanımına ilişkin de önemli açıklamalar yaptı. Bir süredir vatandaşların kimlik ve ehliyet tek kart şeklinde olması beklentisi vardı. Peki, kimlik ve ehliyet birleşti mi? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları...

EHLİYET VE KİMLİK NE ZAMAN BİRLEŞECEK?

Yaptığı açıklamada Bakan Soylu, süreç içerisinde kimlik kartlarının değiştiğini ve bir adım daha ilerlenerek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik karlarıyla birleştirilmesi projesine başlanacağını belirtti. Ehliyet kimlik ne zaman birleşecek sorusuna yanıt olarak Bakan Soylu, Cuma gününden itibaren projenin başladığını aktardı. Soylu “ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz.” ifadesini kullandı. Böylece ehliyet ve kimlik tek kart şeklinde olması beklentisi gerçekleşmeye çok yaklaştı. Aynı zamanda Bakan Soylu, sürecin nasıl olacağına dair de bilgi verdi.