FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.09.2020 16:57 | Son Güncelleme

İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından ehliyet ve kimliğini birleştirmek isteyen vatandaşların bu işlemi yalnızca yeni tip ehliyet ve yeni tip kimlik kartı ile yapabilecekleri konusunda vatandaşa uyarı yapıldı.

Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme işlemleri başladı

Samsun’da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi bilgilerinin kimlik kartlarının çipine yazılmasına yönelik uygulamaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasına Samsun’daki nüfus müdürlüklerinde de başlandı. Ehliyet ve kimlik kartının birleştirmek isteyen vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden randevu alarak işlemlerini gerçekleştirdi.

İlkadım İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların şu konulara dikkat etmesi istendi: “İşlem yeni tip sürücü belgesi ve yeni tip kimlik kartıyla gerçekleştiriliyor. İşlem sırasında yeni tip sürücü belgesinin ibrazı zorunlu. Sürücü belgesini ibraz edemeyen vatandaşların kimlik kartlarına yükleme işlemi yapılmayacak. Uygulamadan faydalanmak isteyen vatandaşların zaman kaybına uğramaması adına bu konuya dikkat etmesi önem arz ediyor. İşlem tamamen ücretsiz olmakla birlikte vatandaşların internet üzerinden ve Alo 199 vasıtasıyla randevu alarak nüfus müdürlüklerine gelmesi gerekiyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
İstanbul'da servis ücretlerine zamİstanbul'da servis ücretlerine zam
Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik faturasına 80 TL destek! Elektrik faturası desteği başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı! İçerisinde şato, iskele ve helikopter pisti var
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Bakan duyurdu! Ödemeler yarın hesapta olacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Türkiye'de ilk kez kullanılıyor! Trafik yüzde 90 azalacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Okuyucu Yorumları 9 yorum
ilk önce yeni ehliyet yeni kimlik yap ücret ver sonra ikisini birleştirmek için yeni ücret ver guzel iş
BİRLEŞTIRME UCRETSIZ..
Ücretsiz bilgine para isterlerse dolandırılıyorsundur
neden bu birleştirme işlemini yeni kimlik ve ehliyete geçmeden önce yaptınız.. ben söyleyeyim vatandaşı soymadan olmazdı çünkü
Önce sürücü belgesi al parasını öde sonra çöpe at gerçekten çok başarılı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oto gazda 6 kuruş zam yapıldı
Araç sahipleri dikkat! Zam geldi
Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararı destekledi
Yabancı ekonomistler, Merkez Bankası'nın faiz kararı destekledi
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11.5 zam
İstanbul'da servis ücretlerine zam
İBB'nin 6 bin yeni taksi teklifi alt komisyona havale edildi
İstanbul'da 6 bin taksi teklifinde flaş gelişme
Doğum yardımı ödemeleri başlıyor! Doğum yardımı nedir? Doğum yardımı şartları nelerdir, nasıl alınır? İşte doğum yardımına dair merak edilen detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan çocuk başına 600 TL’ye varan ödeme!
Son dakika...Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.