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Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? İşte gerekli evraklar

02.11.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet yenileme süresinin sona ermesine az bir zaman kala İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi uzatıldı. Eski tip kartını yenilemek isteyen vatandaşlar ehliyet süresi yenileme son tarihi, gerekli evraklar ve ücret bilgisini sorguluyorlar. Peki, Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? İşte gerekli evraklar...

Ehliyet yenileme ücreti ne kadar? Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor? İşte gerekli evraklar

Ehliyet kartı eski tip olan vatandaşlar ehliyet kartlarını yenileyecekler. Eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi hakkında açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte ehliyet yenileme ücreti ve detaylar...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin (ehliyet) değiştirilme süresi uzatıldı.

Yapılan açıklamada "01.01.2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatılmıştır" denildi.

Bu açıklamaya göre ehliyet yenileme süreci 31 Aralık 2024'de son bulacak.

ehliyet kartıı

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.

-Eski ehliyet belgesi

-Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,

-1 adet biyometrik fotoğraf,

-Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

-Kan grubunu belirleyen belge.

ehliyet

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücretine dair beklenen açıklama yapıldı. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Eski tip sürücü belgelerini değiştirme ücreti, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf hizmet bedeli olmak üzere 15 lira olarak devam edecek" bilgisi paylaşıldı.

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