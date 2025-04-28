FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ehliyetiniz iptal edilebilir! İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 Temmuz tarihine dikkat!

Ehliyet sahibi olan herkesi ilgilendiren bir uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgeleri ile ilgili yapılan uyarıda tarih hatırlatması yapılarak ‘en kısa sürede başvurunuzu gerçekleştirin yoksa iptal edilecek’ denildi. İşte ehliyetlerle ilgili yapılan son duyurunun detayları…

Ehliyetiniz iptal edilebilir! İçişleri Bakanlığı uyardı: 31 Temmuz tarihine dikkat!

Ehliyet sahibi olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir uyarı geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

1

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

2Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldı
Elektrik üretimi şubatta yüzde 6,5 arttıElektrik üretimi şubatta yüzde 6,5 arttı

Anahtar Kelimeler:
Ehliyet değişim kimlik nüfus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

İngiliz boksör tarafından öldüresiye darbedilmişti... Yaşadığı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı!

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

100 bin TL maaş veriyor ama bulamıyor! Derdini Vali'ye anlattı

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Avrupa'da görülmemiş kaos... Fransa, İspanya, Portekiz, Belçika, Andorra

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-Jae'den bir transfer daha! Bu kez 40 milyon Sterlin ödenecek

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

Yine Bodrum yine lahmacun fiyatı! 1000 TL'yi bile mumla arattı

Yine Bodrum yine lahmacun fiyatı! 1000 TL'yi bile mumla arattı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.