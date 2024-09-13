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  4. EİDS için son iki gün! Emlakçılar sistemden memnun... Emlakta yapılan yeni düzenleme ile neler değişiyor?

EİDS için son iki gün! Emlakçılar sistemden memnun... Emlakta yapılan yeni düzenleme ile neler değişiyor?

13.09.2024 12:03
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Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 15 Eylül tarihinde uygulamaya konulacağı için emlakçılar hazırlıklarına devam ediyor. Vatandaşları sahte ilanlardan koruyacak bu sistem için 20 bin emlakçı gerekli hazırlıklar için başvurdu. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi.

EİDS için son iki gün! Emlakçılar sistemden memnun... Emlakta yapılan yeni düzenleme ile neler değişiyor?

Ticaret Bakanlığı vatandaşların sahte ilanlardan ve fahiş fiyatlardan korumak için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni 15 Eylül tarihi itibarıyla uygulamaya başlayacağına karar verdi. 15 Eylüle iki gün kala emlakçılar hazırlıklarını son hız devam ettiriyor.

EMLAKÇILAR SİSTEMDEN MEMNUN

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sektör temsilcileri olarak uygulamayı desteklediklerini belirtti ve elektronik ilan doğrulama sisteminin 15 Eylül'de uygulanmaya başlayacağını ancak düzenlemenin 1 Ocak 2025'e kadar zorunlu olmayacağını ifade etti.

Emlakçılar olarak gerekli çalışmaları yaptıklarına işaret eden Taylan, "Türkiye'nin dört bir yanında bulunan odalarımız, komitelerimiz, Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerimiz gerekli açıklama ve kamu spotlarıyla sürece dair hem tüketicileri hem de esnafımızı bilgilendirdi. Dolayısıyla emlak ofislerimiz konu hakkında yeterince bilgiye sahip ve düzenlemeyi uygulamak için hazır" değerlendirmesinde bulundu.

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1 OCAK İTİBARIYLA SİSTEM ZORUNLU OLACAK

Taylan, 1 Ocak 2025'e kadar düzenlemedeki eksiklerin tespit edileceğine dikkati çekerek, bu süreçte de tüketicilerin ve esnafın teknik bakımdan zorlandığı yönlerin Bakanlıkça inceleneceğini söyledi. Taylan, yeni yılda, doğrulanmış ilan uygulamasında oluşabilecek eksikliklerin giderilerek, düzenlemenin tamamen zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Emlak sitelerinin de gerekli altyapı çalışmalarını yaptığını belirten Taylan, "Siteler altyapı çalışmalarını yaptılar. Bazı emlak ilan portalları bu düzenlemenin müşteri kaybına yol açacağını düşünüyorlar ancak herkes bu düzenlemeyi uygulamak zorunda. Bakanlığın çok ciddi yaptırımları olacak. Benim aldığım bilgide de bütün emlak portalları altyapısını hazırladı" diye konuştu.

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Taylan, düzenlemeyle yetki belgesi olmayan emlakçıların, emlak portalları üzerinden ilan veremeyeceğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Şu an 70 bin düzeyinde Bakanlıktan yetki belgesi almış emlakçımız var, 20 bin emlak ofisi de yetki belgesi almak için müracaat etti. Dolayısıyla beklentimiz yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bin düzeyine ulaşması yönünde. Son zamanlarda eğitimlere katılım ve müracaata da baktığımızda bu işin çok hızlandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde emlakçılarımız yetki belgesi almak için uğraş veriyorlar."

EİDS dönemine bu kadar az bir zaman kala vatandaşlar da ayrıntıları merak etmeye başladı. Yeni sistemle beraber Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatların önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, yetki sadece emlak için geçerli olacak.

Sistem 15 Eylül tarihinde başlayacak ama 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla zorunlu olacak. Ev sahibi kendisi ilan vermek istemezse birinci dereceden yakınları da ilan verebilecek.

Ev sahibi emlakçıyı e-Devlet üzerinden yetkilendirebilecek ve birkça emlakçı ile anlaşabilecek. Ayrıca, yetki belgesi olmayan emlakçılar ilan veremeyecek.

ilanın doğrulanmış olup olmadığını anlamak için doğrulanmış ilanlarda logo bulunacak.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Ticaret Bakanlığı
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