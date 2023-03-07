'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama: 'Gündemimizde yok'

Deprem nedeniyle bütçe harcamalarında gerçekleşecek artış ve yılın ilk iki ayında enflasyonun yüzde 10’a ulaşması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek bütçe ihtimalini göz önüne aldığı iddia edilmişti.

Konuya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Bazı mecralarda Bakanlığımızın gündeminde ek bütçe olduğu ile ilgili haberler yer almaktadır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an için bakanlığımızın gündeminde ek bütçe konusu yer almamaktadır” denildi.

DEPREM VE ENFLASYON RAKAMI SONRASI ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıl haziran ayı itibariyle ek bütçe ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Deprem nedeniyle yapılacak ihalelerle birlikte, acil olarak yapılan harcamalar ve normal dönemde harcanması gereken çok sayıda ödeneğin bekletildiği iddia ediliyordu. Yılın kalan döneminde hem deprem hem de olağan devlet bütçe giderlerinin yapılmaya başlanmasıyla, gerçek ihtiyacın ortaya çıkacağı ifade edilmişti.

Öte yandan, yılın tamamı için enflasyon yüzde 24,9 olarak alınmış ve bütçe buna göre şekillendirilmişti. Yılın ilki iki ayı itibariyle enflasyon yüzde 10’a ulaştı. Buradan gelecek rakam şişmelerinin ve parasal genişlemenin de bütçe üzerinde baskı oluşturacağı dile getiriliyordu.



