Ek ders ücreti 2020 hesaplama... Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir? Ek ders ücreti net kaç TL?

Okulların 12 Ekim tarihi itibariyle yüz yüze eğitime açılacak olması ve bazı öğretmenlerin koronavirüsten dolayı (60 yaş ve üstü) okula eğitim için gelemeyecek olmaları nedeniyle öğretmen açığı ortaya çıktı. Ek derslerin bu dönem çok artacağını düşünen öğretmenler, branş öğretmenleri ek ders ücreti hesaplama yollarını araştırmaya başladı. Ek ders ücreti ne zaman ödenecek merak eden öğretmenlere, her ayın ilk haftası ödendiğini belirtelim. Öğretmenlerin ek ders ücreti hesaplanırken, branşlarına ve girdikleri ders sayısına bakarak hesaplama yapılıyor. Ek ders ücreti kime verilir, 2020 ek ders ücreti ne kadar?

EK DERS KİME ÖDENİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ek ders ücreti 15 saatlik haftalık ders sınırını geçen ve ek derse giren tüm öğretmenlere verilen ödemedir. Mesleki eğitim merkezleri de dahil örgün eğitim verilen kurumlarda ders yılı boyunca eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatı dahilinde kişilere nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren öğretmen ve müddür yardımcılarına bir haftada 3 saati geçmemek kaydıyla ek ders ücreti verileceği açıklanmıştır. Peki ek ders ücreti kime ödenir?

Bulunduğu eğitim kurumunda sosyal kulüp görevi olan, sınıf öğretmenliği yapan ve eğitim kurumunda birçok eğitim ve etkinliklerde görev alan eğitmen ve öğretmenlere girdikleri ders için ek ders ücreti verilir. Bu ücretler, kişinin çalıştığı kurum ve kuruluşlarda farklı tutarlara göre eğitmen ya da öğretmene verilir.