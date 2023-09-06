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EK MTV 2023 ÖDEME EKRANI E DEVLET: Ek MTV ödenmezse cezası var mı, son ödeme ne zaman? Araç sahipleri dikkat süre daralıyor!

06.09.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ek MTV ödemeleri ile ilgili yapılan son dakika açıklamaları araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi yapılan açıklama ile uzatılmıştı. Motorlu Taşıtlar Vergisi için ek ödeme süresi bitiyor. Peki, Ek MTV ödenmezse cezası var mı, son ödeme ne zaman? İşte e-Devlet ek MTV ödeme ekranı...

EK MTV 2023 ÖDEME EKRANI E DEVLET: Ek MTV ödenmezse cezası var mı, son ödeme ne zaman? Araç sahipleri dikkat süre daralıyor!

Ek MTV ödemesi için bugün son gün. Ödeme yapılmadığı takdirde, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Bilindiği üzere Ocak ve Temmuz'da 2 taksit olarak yapılan ödemeler birçok ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı bütçe harcamalarının artması sebebiyle bu yıl x2 olarak ödeniyor. İşte Ek MTV ödemesi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, e-Devlet ek MTV ödeme ekranı...

EK MTV ÖDENMEZSE CEZASI VAR MI?

Ek MTV ödenmezse trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek. Öte yandan araçların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

E-DEVLET EK MTV ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EK MTV 2023 SON ÖDEME NE ZAMAN?

Ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresinin 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda ödeme süreci bugün sona erecek.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Ek MTV'nin iptali talebinde bulunuldu. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal davası 26 Temmuz'da Genel Kurul'da görüşüldü. Fakat esas inceleme için karar ve gün belirtilmediği için verilmiş herhangi bir iptal kararı bulunmuyor.

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