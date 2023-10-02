Ek MTV’de ‘dava’ bilmecesi! Yol haritası belli oldu... Kısa ve kesin cevap: 'Yok!'

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören hükmün iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüşerek karara bağlamıştı. Buna göre Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi. Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak.

EK MTV DAVASI AÇANLAR İÇİN YOL HARİTASI

22 Eylül 2023 tarihi itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi. Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşirken ek MTV kararı sonrası, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile dava açanlar ve dava açmayıp ödeme de yapmamış olanların ne yapması gerektiğine ilişkin sorular da yanıt buldu. Dünya Gazetesi yazarı Zeki Gündüz milyonlarca araç sahibinin kafasında soru işareti bırakan o noktaları tek tek açıkladı.

HALÂ MAHKEMELERDE BİR ŞANS VAR MI?

Kısa ve kesin bir cevap vermek gerekirse yok.

İLK DERECE MAHKEMELERİ NASIL KARAR VERECEK?

Bu karardan sonra anayasaya aykırılık iddiaları mahkemelerde kabul görmeyecektir.

DAVADAN FERAGAT MASRAFLARINIZI AZALTABİLİR Mİ?

Avukatlık ücretleri ve karar harçları feragat yoluyla azaltılabilir.

DAVA SONUNDA ÖDENECEK AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETLERİ

Dava neticelendiğinde, mahkemelerce, kaybeden tarafın, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre idareye avukatlık ücreti ödemesine de hükmedilecektir. Tarifenin 15. maddesine göre, davadan feragat halinde bir indirim öngörülmüş olmasına rağmen, idare savunma dilekçesini vermişse ki büyük çoğunluğunda vermiştir, feragat etseniz de mahkemelerin davayı kaybeden taraf aleyhine hükmedeceği avukatlık ücretinde bir indirim oluşmayacaktır.

Bu nedenle de şayet feragati düşünüyorsanız, duruşmalı işlerde asgari avukatlık ücreti daha yüksek(iki katı) olduğundan, duruşma talep etmişseniz önce duruşmadan vazgeçmekte, sonrasında da feragat etmekte fayda var. Ancak siz feragat etseniz bile vergi dairesinin avukatı da duruşma istemiş ve vazgeçmemişse duruşma halen yapılmak zorunda olduğundan sizin vazgeçmeniz tek başına işe yaramayabilir.

KARAR HARÇLARI

Harçlar kanununun 22. maddesine göre, davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. Vergi yargısında prensip yazılı/dosya üzerinden yargılama üzerine kurulmuştur. Duruşma sadece ilk aşamada, talep halinde zorunludur ve bir kez yapılır. Bu düzenlemedeki ilk celse tabiri olsa olsa ilk duruşma olarak anlaşılabilir. Bir diğer bu anlama gelebilecek aşama, mahkemelerin, yürütmeyi durdurma talebi varsa bu konuda verecekleri karar olabilir. Bu nedenle, şayet duruşma talep etmişseniz feragatin duruşma öncesi yapılmasında, duruşma talep etmemişseniz ilk derece mahkemesinin (örneğin yürütmeyi durdurma talebi üzerine vereceği) herhangi bir kararı öncesinde yapılmasında yarar vardır.

ÖDEMEYENLERE NE OLACAK?

Herhangi bir ceza uygulanması söz konusu değil. Ek MTV’nin ödemesi yapılmayan taksitinin gecikme faizi ile ödenmesi gerekmektedir. Ödenmezse haciz dahil cebri takip süreci başlar. Aracın muayenesi, devri gibi işlemler bu borç ödenmeden yapılamaz.

EK MTV’DE İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ KASIM’DA

İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. Böylelikle 10 milyon civarında taşıt için ilk taksitte elde edilen yaklaşık 13,2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43,8'i ödenmiş oldu.



