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Ek MTV’de son 9 gün! ‘Sonra öderim’ diyenlere kötü haber: Gecikme faizlerinde büyük artış

21.11.2023 09:09 | Son Güncelleme:
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Ek MTV İkinci taksit ödemesi yapacak milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi için süre 30 Kasım’da sona eriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde alınan bir karar ödeme yapmayı ertelemeyi düşünenleri zora sokabilir. Çünkü Türkiye genelinde trafik cezaları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi kamu alacaklarına ödenmeyen borçlarda gecikme faiz oranları arttırıldı. İşte detaylar…

Ek MTV’de son 9 gün! ‘Sonra öderim’ diyenlere kötü haber: Gecikme faizlerinde büyük artış

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla yapılan ek MTV düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmıştı. AYM, ek MTV alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti. Bu kararın ardından gözler gecikme faiz oranı ve ikinci taksit dönemine çevrildi.

Ek MTV’nin ilk taksitinin 6 Eylül’e kadar ödenmesi gerekiyordu. İlk taksit döneminde yaklaşık 13.2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si karşılanmıştı. İkinci taksitin ödeme süresi ise 30 Kasım’da sona erecek.

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EK MTV NEREYE ÖDENİR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait ‘gib.gov.tr’ internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

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SATIŞ VE DEVİR YAPILAMAYACAK

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV’nin ve ek MTV’nin ödenmiş olması gerekiyor. Araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurda, dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

OTOMOBİL TRAFİK (25)

MTV GECİKME FAİZLERİ ARTTI

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bu yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltildi.

Bu artış, TÜİK'in enflasyon verilerine dayanarak belirlenen yeniden değerleme oranlarına ek olarak devlete karşı ödenmesi gereken vergi borçlarına uygulanacak. Yapılandırılmamış ve son ödeme tarihi geçmiş tüm borçlarda geçerli olacak olan bu oran, özellikle trafik cezaları, pasaport ve ehliyet ücretleri gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, son olarak 21 Temmuz 2022 tarihinde yüzde 1 artışla yüzde 2.5'e çıkarılan gecikme faizleri, 14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yüzde 3.5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, özellikle yüklü trafik borcu olan vatandaşlar, borçlarını günü gününe ödemedikleri takdirde yüzde 3.5 oranındaki faizle karşı karşıya kalacaklar.

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TECİL FAİZLERİ DE YÜKSELTİLDİ

Hükümet, idari para cezaları, vergi borçları ve diğer kamu alacaklarına uygulanan faiz ve gecikme zamlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamuya borç ödemelerinde uygulanan tecil faizi oranı yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi. Tecil faizi, borcun vadesinde ödenmemesi durumunda alıcı tarafa uygulanan ek maliyeti ifade ediyor.


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