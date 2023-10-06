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Ek MTV'de yeni gelişme! AYM, gerekçeli kararı açıkladı

06.10.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Araç sahiplerinin detaylarını merak ettiği ek MTV ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), ek MTV'nin iptal isteminin reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde elverişli olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Ek MTV'de yeni gelişme! AYM, gerekçeli kararı açıkladı

Ek MTV'de son durum ne? Milyonlarca araç sahibinin merak ettiği ek MTV ile alakalı yeni bir gelişme oldu. AYM, depremlerde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla Temmuz ayında uygulamaya konulan ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınmasına yönelik yasanın iptali istemli başvurunun reddedilmesine ilişkin gerekçeli kararını yayımladı.

AYM, 'GEREKLİLİK KRİTERİNİ KARŞILADIĞINI' DEĞERLENDİRDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan gerekçeli kararda, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve 126 milletvekili tarafından yapılan iptal başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğinin takdirinin yasama organına ait olduğunu belirterek, 2023 yılı için ek MTV alınması yolunda düzenleme yapılmasının gereklilik kriterini karşıladığını değerlendirdi.

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'ELVERİŞLİ OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI' GÖRÜŞÜ

Yüksek mahkeme, ek MTV'nin bir defalığına ödenmesinin öngörülmesinin ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanmasına katkı sağlayacağı gözetildiğinde kuralın bu meşru amaca ulaşma bakımından elverişli olduğunun anlaşıldığı görüşüne yer verdi.

MAKUL BİR DENGESİZLİĞİN BULUNMADIĞI KAYDEDİLDİ

AYM ayrıca, kişinin sahip olduğu taşıtın bir servet unsuru olarak mali gücünün göstergelerinden biri olduğunu, depremler nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi sonucunda elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul bir dengesizliğin bulunmadığını kaydetti.

Mahkeme, tüm hususlar gözetildiğinde MTV'nin toplumun tüm kesimlerini kapsayan yaygın bir vergi olduğu da dikkate alındığında kuralın mali güce göre vergilendirme, vergi yükünün adaletli dağılımı ve eşitlilik ilkeleri ile çelişmediği sonucuna varıldığını belirtti.


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MTV aym

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